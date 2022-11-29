Оформлення документів для учасників бойових дій: все, що треба знати

Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, які регламентують процес оформлення документів для учасників бойових дій. Очільник відомства Олексій Резніков розповів усі деталі.

Оформлення документів для учасників бойових дій розпочнеться з 1 грудня. За словами Резнікова, захисникам слід врахувати декілька моментів.

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Оформлювати документи для УБД почнуть 1 грудня

Резніков наголосив, що всі, хто має підстави, отримають статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії.

Не треба хвилюватись, нікого не забудуть і не загублять. Міністерство оборони відпрацює у синергії з іншими відомствами, насамперед з нашими колегами з Міністерства ветеранів,

– розповів міністр.

Він додав, що за 9 місяців активної фази війни в Україні є сотні тисяч учасників бойових дій. Тому обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими й ставитись з розумінням, що доведеться якийсь період чекати", – додав Резніков.

Він зазначив, що Міноборони розробило алгоритм отримання статусу УБД. Його оприлюднили на офіційних ресурсах відомства та наразі доводять до виконання у військах.

"Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає ЗСУ, ГУР МО та ДССТ, буде утворено 18 комісій. Ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно з 1 грудня. Після цього стартує робота з документами", – пояснив Резніков.

Як отримати статус учасника бойових дій

Отримати статус УБД можна трьома способами:

️за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців; ️

за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

за особистим зверненням особи, звільненої з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі виникнення запитань, завжди можна звернутися на гарячу лінію Міноборони.

"Додам, що підготовка необхідних документів та забезпечення соціальних гарантій нашим воїнам – це обов'язок держави. Міністерство оборони у межах компетенції його виконає", – заявив міністр.

Резніков зауважив, що процес надання статусу УБД контролюватимуть, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно "обороняли котли" в глибокому тилу. Насамперед це питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям.

"Нагадаю, що Міноборони успішно організувало і здійснює виплату щомісячного грошового забезпечення та додаткові виплати сотням тисяч військовослужбовців. Перший місяць було непросто, потім процес було налагоджено", – зазначив міністр.

Він підсумував, що спочатку можуть бути якісь нюанси через велику кількість звернень. Тому Резніков просить набратися терпіння. Всі затримки намагатимуться швидко подолати.

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