По коліна в багнюці і під обстрілами: українські бійці показали, як рятують побратимів у Бахмуті

Збройні Сили України продовжують героїчно боронити Бахмут. Військові показали, як рятують своїх побратимів у місті.

Військові Територіальної оборони Збройних сил України показали, як відбувається евакуація пораненого бійця у Бахмуті.

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Евакуація пораненого бійця

"По коліна в багнюці, набираючи повні берці води, майже бігом, в повній снарязі, під постійними обстрілами - так відбуваються евакуації поранених з поля бою на Бахмутському напрямі", – йдеться у повідомленні

Бійці опублікували відео, на якому кадри з дрона та з камери на шоломі бійця. Військові змушені йти через справжнє болото та з вибухами поруч, щоб врятувати свого побратима.

Як військові евакують поранених у Бахмуті: дивіться відео

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