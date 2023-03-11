По коліна в багнюці і під обстрілами: українські бійці показали, як рятують побратимів у Бахмуті
Джерело:205 батальйон Територіальної оборони
Збройні Сили України продовжують героїчно боронити Бахмут. Військові показали, як рятують своїх побратимів у місті.
Військові Територіальної оборони Збройних сил України показали, як відбувається евакуація пораненого бійця у Бахмуті.
Дивіться також Необхідно виграти час для початку весняного контрнаступу, – Сирський про ситуацію у Бахмуті
Евакуація пораненого бійця
"По коліна в багнюці, набираючи повні берці води, майже бігом, в повній снарязі, під постійними обстрілами - так відбуваються евакуації поранених з поля бою на Бахмутському напрямі", – йдеться у повідомленні
Бійці опублікували відео, на якому кадри з дрона та з камери на шоломі бійця. Військові змушені йти через справжнє болото та з вибухами поруч, щоб врятувати свого побратима.
Як військові евакують поранених у Бахмуті: дивіться відео
Яка ситуація у Бахмуті: головне
- Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував ситуацію у Бахмуті.
- Для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.
- Він зазначив, що необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами. Командувач постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.
- У Міноборони Британії повідомили, що ПВК "Вагнера" за останні чотири дні взяли під контроль більшість східної частини міста Бахмут. Тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.
- Там зазначають, що ЗСУ продовжують утримувати західну частину Бахмута і зруйнували ключові мости через Бахмутку, "яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200 – 800 метрів між забудованими районами".