В окопах і штабах, на кораблях і винищувачах: як ЗСУ вшанували жертв Голодомору – відео вражає

У ЗСУ показали потужне відео вшанування пам'яті жертв Голодомору. Воїни закликали запалити свічку й захистити Україну.

У ЗСУ наголосили, що ЗСУ – сильні на суші, на морі та у небі, бо пам'ятають про Голодомор-Геноцид та захищають народ від підступного споконвічного московського-російського окупанта. Армія та народ – єдині.

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Захисники наголосили, що вшанування жертв Голодомору – це справа честі всіх українців. Мовиться як про цивільних, так і про тих, хто несе службу у небі, на морі та суші, захищаючи Україну від російських окупантів.

Саме тому 26 листопада о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучилися до загальнонаціональної акції "Запали свічку пам'яті",

– мовиться у повідомленні.

Як ЗСУ вшановують жертв Голодомору-геноциду: потужне відео

Раніше запалити свічку українців закликав президент Володимир Зеленський. Акція "Запали свічку" відбувається з 2003 року. Автором ідеї є Джеймс Мейс – дослідник Голодомору. Журналісти 24 Каналу також долучилися до акції й запалили свічки у своїх вікнах – переглянути світлини можна тут.