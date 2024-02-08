У ЗСУ відповіли, чи мають блогери-донатори "моральне право" на відпочинок на Мальдівах

В українському суспільстві від початку повномасштабного вторгнення точаться дискусії з приводу того, чи можуть цивільні розкошувати під час війни. У ЗСУ відповіли, що думають про блогерів, які їздять на Мальдіви.

Речник ОСУВ "Хортиця" капітан ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю подружжю фотографів Ліберових розповів, що він думає про "моральне право" представників "цивільного фронту" на відпочинок за кордоном, передає 24 Канал.

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Не час шикувати

За словами Євлаша, це неправильно – їздити за кордон на відпочинок у той час, як інші твої співвітчизники гуртуються та роблять усе можливе, аби допомогти армії.

Зараз не час для розкоші. Зараз час для того, аби затягнути паски і робити максимум для того, аби втримати країну, аби було куди повертатися з цих Мальдів. Ці люди просто цього не розуміють,

– наголосив капітан.

Влада Ліберова зазначила, що чимало блогерів, які виїздять на Мальдіви, пояснюють, що вони мають право на відпочинок, адже зробили і роблять низку хороших справ і збирають багато донатів.

Втім, Євлаш поставив під сумнів таке виправдання розкошів під час війни.

Дуже багато людей роблять набагато більше за тих, хто говорить, що зробили дуже багато.

І вони собі не дозволяють їздити на Мальдіви. Вони просто "пашуть", "вкалують" кожен день безбожно,

– розповів військовий.

Капітан підкреслив, що знає таких людей, які нехтують власним здоров'ям, планами на майбутнє, особистим життям заради того, аби спростити життя хлопців на передовій, які перебувають у нестерпних умовах – у воді, багнюці, холоді.

"Наша задача – описувати життя святих"

За словами речника, він сам від початку повномасштабного вторгнення максимально відкладає особисті справи задля того, щоб присвятити себе службі та інформаційці.

Наша задача – описувати життя святих. Робити максимум для тих людей. Робити це якісно та із самовіддачею,

– наголосив Євлаш.

Капітан вважає, що відпочинок на Мальдівах на тлі тисячі смертей і зруйнованих доль, – це не "ок". Волонтерство і збори донатів – це теж не може слугувати "відкупною" для розкішних поїздок, у час, коли в країні точиться кровопролитна війна.

Чи повинні блогери йти у військо

За словами Євлаша, не йти до армії лише під приводом того, що ти блогер і збираєш донати – неправильно. Він знає людей, яким вдається поєднувати службу у ЗСУ та роботу у медіа.

Водночас капітан зазначив, що, якщо, справді, якісь блогери збирають мільйони, працюють над забезпеченням ЗСУ на постійній основі, перебувають на зв'язку із бригадами, тоді він не має нічого проти того, що вони не йдуть до ТЦК.