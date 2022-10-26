Як ЗСУ заходили у повністю знищене окупантами Невське на Луганщині: історичне відео

ЗСУ продовжують клаптик за клаптиком звільняти нашу землю від загарбників. У ході успішного контрнаступу на Луганщині вдалося деокупувати ще один населений пункт – Невське.

Відео того, як відбувалася спецоперація зі звільнення міста, оприлюднили бійці ССО.

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На оприлюднених кадрах видно, що наші захисники заходять в абсолютно знищене місто. На руїнах Невського вони зняли ворожий триколор і встановили український прапор.

І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст та сіл, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо,

– наголосили спецпризначенці.

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Успіхи ЗСУ в Луганській області

Як сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ досягли успіхів на Луганському напрямку – під український прапор повернулися 4 населені пункти. Водночас росіяни все ж змогли доволі потужно підготувати лінію оборони – вони окопалися та все замінували.

Окупанти мінують невеликі мости, аби з тилу їх не могли оточити. Просування ЗСУ йдуть доволі важко, але крок за кроком – є звільнені населені пункти,

– зазначає Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що окупанти готуються до продовження контрнаступу ЗСУ на Луганщині. З цією метою "кухар Путіна" Прігожин віддав наказ побудувати там "лінії Вагнера". На думку військового експерта Павла Нарожного, ці оборонні споруди мають мало спільного зі справжнім захистом. Якщо на те пішло, то інженерно-ремонтна машина може спокійно змітати ці "лінії Вагнера".

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