"Чим швидше, тим краще": у ЗСУ розповіли, як запускають дрони по об'єктах на території Росії

На території країни-агресорки постійно лунають вибухи на військових об'єктах, нафтобазах чи аеродромах. За цим стоїть ретельно спланована робота 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як українські дрони атакують ворожі цілі

Підрозділи 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем працюють на всій лінії фронту. Військові знищують не лише техніку російських окупантів, а й військові об'єкти на території Росії.

Воїн з позивним "Фізрук" розповідає, що під час запуску дронів доводиться діяти максимально швидко. За його словами, окупанти також все розуміють, тому шанс на успішне ураження залежить від того, як швидко вдасться запустити дрон.

Нам треба все робити максимально швидко, бо ворог теж усе розуміє, працюють розвідники їхні, часу нам мало на підготовку, чим швидше все виконаємо, тим буде кращий результат і ціль, ймовірніше, буде уражена,

– пояснив "Фізрук".

Військові додають, що робота починається відразу, як отримують підтвердження щодо цілі. Так, військові 14-го полку успішно знищили ешелон, який мав доправити тисячі тонн пального окупантам на Запорізький напрямок. Такі операції часто проводяться спільно з іншими спецслужбами. До прикладу, на Запоріжжі тоді СБУ підірвала колію та зупинила потяг, а оператори 14-го полку – вдарили по головній і хвостовій частині дронами-камікадзе.

Командир роти 14-го окремого полку на псевдо "Псих" пояснив, що логістичний шлях на Запоріжжі забезпечував підвезення боєприпасів, пального та всього, що треба було для переднього краю противника.

Військові додають, що перед ураженням будь-якого ворожого об'єкту проводять розвідку. Після того – хтось збирає і запускає дрони, інші – коригують та стежать за моніторами.

Варто зауважити, що оператори 14-го полку уражають особливо важливі цілі, як у зоні бойових дій, так і на території Росії. Серед підтверджених на рахунку 14-го полку тільки за останній місяць – Смоленський авіаційний завод, військовий аеродром "Енгельс-2", нафтобаза "Кристал" та десятки знищених одиниць техніки.