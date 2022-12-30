У Washington Post опублікували деталі визволення Харківської області

Операцію зі звільнення Харківської області почали планувати ще весною. Російських окупантів відволікли дезінформацією.

У серпня 21-річний боєць ЗСУ Олег отримав наказ потрапити на 80 кілометрів вглиб окупованої частини Харківської області. Спочатку захисник сприйняв операцію як безглузду, але згодом вона стала одним із проривів у російсько-українській війні.

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За інформацією Washington Post, українських військових зібрали в одному із сіл й видали нові накази. У них мовиться, що захисники повинні дуже швидко реалізувати секретний контрнаступ – вдарити окупантів між кордоном з Росії та Ізюмом.

Як проводили реконструкцію

Після літніх боїв російські війська були виснажені. Крім цього, вони повірили, що готують насамперед визволення Херсона й перекинули туди свої сили. Відтак, Харківщина стала не такою захищеною.

Видання WP зазначило, що контрнаступ української армії був необхідний, щоб показати здатність атакувати. Журналісти реконструювали контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Вони провели 35 інтерв'ю з українськими військовими та владою, американськими та європейськими чиновниками.

Ставлення до України змінилося

Генерал-полковник Олександр Сирський був одним із тих, хто створював план контрнаступу. За його словами, після успіху союзники України переглянули свої погляди.

Наші відносини з усіма нашими партнерами одразу змінилися. Вони побачили, що ми можемо здобути перемогу. Допомога, яку вони надавали, ефективно використовувалася, – сказав Сирський.

Генерал наприкінці серпня мав зустрічі з ключовими командирами бригад. Він показав на 3D-карті Харківської області напрямки атак. Сирський разом з офіцерами обговорив варіанти наступу та найгірші сценарії.

Росіяни не чекали настільки швидкої атаки

За словами Сирського, він з весни вважав, що ворог на Харківщині може бути вразливим. Згодом в цьому його переконала географія і позиціонування російських сил. Сирський вирішив, що успіх можна отримати одним швидким ударом, щоб окупанти не встигли перегрупуватися.

Росіяни вважали, що коли в Ізюмі (який був ключовим для росіян) побудовано багато оборонних рубежів, то українці мають "бути божевільними", щоб просуватися. Ворог зосередив там 18 тисяч військових, боєприпаси й озброєння. WP розповіли, що спланувати операцію допомогла американська розвідка.

В історії воєн було багато випадків, коли атака на відволікальну вісь перетворюється на головну. Перспективи були там (у Харківській області), тому що ворог абсолютно не очікував, що ми атакуємо саме в тому місці, – розповів Сирський.

Для контрнаступу командування ухвалило рішення посилити угруповання захисників гаубицями М777 та БПЛА. Американські чиновники зазначили, що США допомагали визначати позиції росіян, але не були сильно залучені до планів контрнаступу й пізно дізналися про операцію.

Як почався контрнаступ

План контрнаступу схвалив президент Володимир Зеленський. Після цього рота Олега з 25-ї десантно-штурмової бригади разом з іншими атакувала о 03:30 ранку 6 вересня. Серед росіян поширилася паніка. Вони намагалися скоординувати та штурмували пункти управління військами та склади боєприпасів. Проте лінія фронту була широкою й українці всюди наступали.

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ЗСУ за першу добу просунулися на 17 кілометрів та дійшли до Волохового Яру. Згодом вони заблокували траси між Ізюмом і Балаклією. Надалі захисники швидко звільняли захоплені території.

Попри це Сирський зізнався, що не очікував каскадного обвалу всього фронту. Після успіху ЗСУ Кремль оголосив мобілізацію і прискорив анексію чотирьох регіонів.