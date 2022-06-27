Як зупинити російський ракетний терор

Ірраціональність війни, що її розв'язала Росія проти України, полягає в тому, що рашисти на чолі зі своїм фюрерком у принципі не можуть досягти жодної з позначених ними цілей.

Ні нового поділу світу на зони впливу з Росії на чолі, ні поневолення України та включення її до складу недоімперії. Ані навіть довготривалої суспільно-політичної стабільності в Росії, тому що відсутність зримих успіхів за першими двома цілями, навпаки веде до зростання напруженості.

Читайте також Ракетні обстріли України: на що образився Путін

Причина проста

Але різке збільшення кількості ракетних ударів по Україні пояснюється просто. Це реакція Кремля на ті дії світової спільноти, які Кремль не влаштовують. У даному випадку йдеться про прийняття України в кандидати в ЄС та блокування Литвою (англосаксами, як впевнений Кремль) сухопутного транспортного коридору до Кенігсбергу.

Згадайте, що останніми роками завжди, коли відбувалося щось міжнародно позитивне для України, це негайно супроводжувалося ескалацією бойових дій на Донбасі. Ось і зараз Кремль люто гатить по Україні як чутливому для Заходу геополітичному елементу.

Коли це завершиться

На жаль, потенційно так може тривати роками. Навіть якщо рашисти повністю загрузнуть на українських фронтах, у них вистачатиме старих, але смертоносних радянських ракет для ударів по Україні. А найсучасніша ППО, навіть якщо вона у нас і з'явиться, все одно не зможе перехопити 100% ракет, що летять балістичними траєкторіями або на надзвуку.

Це не військове мистецтво, а чиста теорія ймовірностей. При цьому перешкоджати запускам таких ракет, що виробляються з території Росії з відстані кількох тисяч кілометрів, теж не вийде.

А що робити, адже жити та розвиватися під постійними бомбардуваннями з використанням не кустарних, як проти Ізраїлю, а щодо сучасних ракет, країна не зможе?

Що робити

На жаль, але можу виступити тільки як та стратегічна сова, яка порадила спраглим за безпекою мишам стати їжачками.

Єдиним шляхом до довготривалого світу є розгром армій рашистського вторгнення. На Донбасі, на Півдні, скрізь. Розгром очевидний, зі звільненням раніше захоплених міст, купою полонених, покинутою технікою, щоб навіть рашистські пропагандони не змогли його заперечити.

Тільки це призведе до соціального вибуху в Росії, зміни там влади з супутнім розпадом за образом і подобою СРСР. Без зникнення Росії у її нинішній іпостасі з політичної карти, стійкого світу в Україні та й у Європі не досягти.

Тому нашим військовим стратегам разом із західними консультантами треба розробляти план не просто літньо-осіннього контрнаступу, а саме розгрому агресора. Що-небудь інше просто не принесе шуканого результату, і війна на виснаження, в якій наші шанси невеликі, продовжиться.

Росію необхідно демілітаризувати – дивіться відео: