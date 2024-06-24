Пазл має скластися: 3 чинники для ефективного захисту від російських ударів КАБами

Армія Росії майже щодня завдає ударів керованими авіаційними, зокрема по Харкову. Водночас Збройні Сили України досі мають обмеження від партнерів щодо використання далекобійного озброєння.

Нещодавно США дозволили Україні бити їхньою зброєю по Росії на відстані до 100 кілометрів від кордону, але дозвіл не поширюється на ключові аеродроми противника. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, за яких обставин партнери можуть змінити позицію.

Читайте також Дуже підступний боєприпас, – боєць ЗСУ про КАБи, якими б'є Росія

Що допоможе зупинити удари КАБами

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, якщо не буде дозволу на удари ATACMS, то ураження російських аеродромів Україна здійснюватиме власними силами. Це один із заходів, але він повною мірою поки що не виключає ударів КАБами. Для того, щоб пазл склався потрібно ще мати блукаючий Patriot, який зможе відганяти російську авіацію від кордонів з Україною, та авіацію.

Це звучить цинічно, але, на жаль, треба визнати, що часто як тільки Росія десь загострювала терор й всі бачили руйнівні наслідки застосування росіяни зброї проти цивільного населення, тоді Захід починав діяти активніше. Під тиском, на жаль, сумних для нас обставин, партнери починають швидше ухвалювати рішення,

– зазначив Мусієнко.

Він припустив, що є боротьба певних позицій щодо того, що удари по аеродромах вглиб Росії можуть спричинити додаткову ескалацію, або не спричинить.

Яке озброєння найкраще підходить для ударів по аеродромах у Росії

Удари по аеродромах на території Росії – це один зі способів захисту від ударів КАБами. Для цього найкраще підходить касетна бойова частина, бо збільшується радіус ураження і відповідно руйнувань.

Не впевнений, що в нас є ATACMS на 300 кілометрів з касетною бойовою частиною, принаймні про них нічого не говорили. Відомо лише на 160 кілометрів,

– мовив Мусієнко.

Звісно, можна бити осколково-фугасною ракетою ATACMS й точно влучити, тому Україна просить дозвіл, щоб це робити.

Зазначимо, що від початку червня 2024 року росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 скинули на Харківську область.