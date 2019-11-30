Як довго діятиме закон про регулювання ЗМІ в Україні: відповідь міністра культури

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що більшість норм закону щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні діятимуть лише під час війни в Україні.

Про це Володимир Бородянський розповів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

До теми: Бородянський пояснив, хто зможе позбавити журналістів статусу

За його словами, більша частина норм так званого закону про дезінформацію діятиме лише до того часу, поки не будуть деокуповані українські території.

Багато хто мене запитує: мовляв, чому ми робимо те, чого немає в Європі? Але ж у Європі немає війни, а в нас вона є,

– пояснив міністр.

Зазначимо, Бродянський також заявляв, що інформаційне поле потрібно захищати на законодавчому рівні від маніпуляцій та неправдивої інформації, а журналістів – від тиску. За його словами, це стане можливим лише після введення відповідних норм та поправок до законів.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин . Кінцевий термін розробки законопроєкту – 31 грудня 2019 року.

Що мають передбачати ці законопроєкти?

Положення щодо вимог та стандартів новин,

механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, спростування інформації,

положення щодо заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні,

передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.





Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу