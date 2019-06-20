Як луганські начальники Україну в 2014 році "захищали"

Червень 2014 року. Проросійські бойовики штурмом узяли військову базу Нацгвардії та прикордонний загін у Луганську. Після захоплення цих об'єктів бойовики з чисельною перевагою почали масований штурм позицій ЗСУ в районі Луганського аеропорту.

Червень-2014. Проросійські бойовики штурмом узяли військову базу Нацгвардії та прикордонний загін у Луганську. Після захоплення цих об'єктів бойовики з чисельною перевагою почали масований штурм позицій ЗСУ в районі Луганського аеропорту.

В цей період Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка залишався єдиною установою, не захопленою терористами.

Незважаючи на бойові дії в Луганську, університет працює у штатному режимі. Більше того, 11 червня 2014 року батьки курсантів Луганського державного унiверситету внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка збираються під стінами навчального закладу, щоб висловити свій протест проти відправки їхні дітей на практику в Миколаїв.

В процесі переговорів батьків курсантів з ректором університету Віталієм Комарницьким, була досягнута домовленість, що керівництво університету напише листа в МВС України з проханням залишити курсантів проходити практику за місцем проживання у місцевих райвідділах.



Ректор Луганського державного унiверситету внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка Віталій Комарницький

Нагадаю, в цей день російські терористи ведуть запеклі бої з ЗСУ за контроль над Луганським летовищем.

Показово, що на мітингу під стінами університету присутні озброєні бойовики так званого "загону самооборони", організованого за сприяння народного депутата України Володимира Струка. Серед учасників мітингу і ватажок терористів "ЛНР" Олексій Карякін, який дає поради ректору університету Віталію Комарніцкому, як останньому краще написати листа в МВС України.

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На цьому несподіванки не закінчуються. Поруч з Комарницьким на мітингу присутній проректор цього університету Віктор Глазков. У 2010 році Віктор Янукович нагородив Глазкова орденом Данила Галицького. Проте, курсантам університету Глазков запам'ятався тим, що "збирав" з батьків курсантів начебто по 5 тисяч гривень у якості "благодійних внесків". До речі, під час мітингу батьки курсантів нагадують самому Комарницькому і про інші суму "благодійних внесків", а саме: 7,5 тисяч гривень на ремонт учбових приміщень.



Віктор Глазков

Примітно, що після того, як у вересні 2014 року Комарницький виїхав на територію контрольовану ЗСУ, саме Глазков "радою міністрів "ЛНР" був призначений ректором Луганської академії внутрішніх справ (МВС) імені Дідоренка.

Свого часу, "Права Справа" повідомляла про те, що ректор-зрадник отримував пенсію від України. За дивним збігом обставин, оформив він її на звільнених територіях Луганщини у вересні 2014 року, тобто, в той самий період часу, коли Комарницький виїхав з окупованого Луганська.

Наразі, за повідомленнями ЗМІ, до Кабінету міністрів України внесено кандидатуру Комарницького на посаду голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

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