Як Меган Маркл відсвяткує день народження: подробиці

У суботу, 4 серпня, Меган Маркл виповниться 37 років. Вперше герцогиня Сассекська відсвяткує день народження у статусі королівської особи вперше. Цікаво, що своє 36-річчя Меган відсвяткувала в Африці, коли зустрічалась з принцом Гаррі. Саме тоді онук британської королеви зробив їй пропозицію.

Про королівські плани на 4 серпня розповів офіційний фотограф монархів Тім Рук на своїй сторінці в Twitter.

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Фотограф підтвердив, що принц Гаррі буде присутній в суботу на весіллі свого близького друга дитинства Чарлі Ван Страубензі з режисером Дейзі Дженкс. Звісно, герцогиня Сассекська Меган Маркл також складе компанію Гаррі на заході.

На жаль, я пропущу весілля Чарлі Ван Страубензі і Дейзі Дженкс, на якій принц Гаррі буде 4 серпня,

– написав Тім Рук.

Відомо, що принц Гаррі стане боярином на весіллі Чарлі Ван Страубензі. Вони дружать з самого дитинства, а познайомилися під час навчання в школі Ludgrove School в Беркширі.