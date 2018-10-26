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      Як на Львівщині псевдоактивісти перетворюють громадську активність на бізнес

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      Компанія-забудовник "Бальтазар" зводить "Королівське містечко" просто на городах місцевих жителів у Винниках. Спочатку котеджів мало бути чотири, а тепер забудовник хоче збудувати більше десятка. Люди почали судитися з "Бальтазаром".

      Цей конфлікт розпочався ще у травні 2018 року. Тоді в компанії-забудовника "Бальтазар" закінчився термін оренди землі. Аби переконати міську раду продовжити договір, на сесію приїхала група чоловіків зі Львова. Називаючи себе громадськими активістами та АТОвцями, вони вибивали собі котедж, який їм пообіцяли забудовники.

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      Місцеві жителі добре знають псевдоактивістів, адже під час чергової сутички мешканцю Винників завдали важких тілесних ушкоджень.

      Приїжджаючи сюди, вони кажуть, що воювали і їм мають дати котедж, але то трошки не так,
      – сказав мешканець Винників Ярослав Семенюк.

      У свою чергу, забудовник заперечує, що активісти били мешканців.

      "Рішення віддати один котедж хлопцям було прийняте керівництвом перед початком будівництва. Цей котедж мав би продатися, коли вже буде здаватися, і одна частина коштів мала піти сім’ям загиблих хлопців, другу частину коштів хлопці мали дати пораненим", – запевнив директор компанії "Бальтазар" Ігор Звінський.

      На спроби журналістів 24 каналу зв’язатися з самими фігурантами справи, вони відповіли, що мають упереджене ставлення до каналу.

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      Інший активіст Максим Каменецький заперечує, що АТОвці кого-небудь били і каже, що конфлікт провокують самі мешканці.

      Забудовник хоче зробити добру справу і пожертвувати. Можливо, це буде якась людина з інвалідністю, або, можливо, це буде сім'я загиблих. Як би це не хотілося комусь прив'язати – у нас нема інтересу. Там працює один з учасників АТО. Коли він був один, працюючи на будові, приїхало 15 людей з бензопилами, з сокирами і почали застосовувати силу. Саме тоді ми і включились,
      – повідомив член ГО "Українська спілка учасників АТО" Максим Каменецький.

      У нашій країні довіра до військових набагато вища, ніж до високопосадовців, тому інколи на цьому намагаються спекулювати.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України АТО Будівництво Новини нерухомості Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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