07:16
31 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як на Житомирщині зустріли звільненого з полону військового: зворушливе відео

20:25, 30 грудня 1868 Читать новость на русском

Майже 2 роки у полоні бойовиків, постійні побої та знущання. Нарешті звільнений з полону український військовий Анатолій Кучер повернувся до батьківської хати.

73-річна мати та прикутий до ліжка батько щодня вмикали телевізор із надією почути хоч якусь звістку про сина. А тепер Анатолій Кучер через два роки війни та полону переступив поріг рідної хати.

Хочеться плакати, але я тримаюсь. Дуже радий, що батько дочекався мене. Я боявся, що його вже не побачу,
– поділився першими емоціями Анатолій Кучер.

Зустрічати звільненого бранця до Києва їздив його брат Сергій. До армії чоловіки пішли в один день, але опинились у різних підрозділах. Сергій демобілізувався вчасно, а от брата з полону довелось чекати майже два роки.

Читайте також: Як звільнених з полону волинян зустрічали на рідній землі

У полон Анатолій потрапив навесні 2016 під Красногорівкою. Чоловік згадує, як 15 днів разом із трьома побратимами вони сиділи в окопі, за кількасот метрів бачили позиції бойовиків. Анатолій за спеціальністю сапер, саме тому він пішов у так звану "сіру" зону розставляти розтяжки та міни. Там у лісосмузі і потрапив у полон бойовиків.

Попри пережите зараз чоловік думає про повернення до побратимів. Батьки проти такого рішення сина, втім чоловік стоїть на своєму. Готується до проходження медкомісії та налаштований їхати захищати Україну.

Автор: Ірина Карпюк
Теги: Новини України Обмін полоненими Житомир
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 30 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Білі ворони української правової системи: жінки, які наважились протистояти системній корупції
30 грудня, 23:20 Білі ворони української правової системи: жінки, які наважились протистояти системній корупції
Тетяна Мартинюк 686
Головні новини 30 грудня: захоплення пошти у Харкові, Порошенко підписав закон про бюджет
30 грудня, 22:22 Головні новини 30 грудня: захоплення пошти у Харкові, Порошенко підписав закон про бюджет
535
Війна на Донбасі: підсумки року
30 грудня, 22:00 Війна на Донбасі: підсумки року
Олексій Чибісов 1208
Була шокована, коли українці виступали у Росії і говорили, що Майдану допомогти не можуть
30 грудня, 20:45 Була шокована, коли українці виступали у Росії і говорили, що Майдану допомогти не можуть
Іван Вербицький 3695
Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки
30 грудня, 20:04 Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки
8539
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Відомий режисер присвятив убитій Аміні Окуєвій фільм
 31 жовтня , 13:38
В Одесі горить приміщення санаторію: деталі
 1 листопада , 22:59
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук