Як НБУ планує захищати фінанси українців

Національний банк планує створити новий механізм захисту прав споживачів фінансових послуг. За ним банки та небанківські фінансові установи нестимуть відповідальність за якість та прозорість пропонованих ними фінансових продуктів та послуг. Також у планах – активне підвищення фінансової грамотності українців.

Нацбанк роз'яснив 24 каналу – що це буде за механізм, як він діятиме, кого і від чого захищатиме та коли почне роботу. А також – яким саме чином будуть вчити нас фінансовій грамотності.

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НБУ запропонував до обговорення Концепцію захисту прав споживачів фінансових послуг. Нею хочуть зобов'язати банки і фінустанови давати споживачам зрозумілу і повну інформацію про вартість продуктів та послуг, і основні умови їх надання. Коли механізм запрацює – українці зможуть самі точно вирахувати вартість послуг. І обрати собі підходящий вид, наприклад, кредиту. За цим буде наглядати новий орган, створений НБУ. Але механізм ще не прописаний, він на стадії обговорення. Далі – детальніше.

Що таке небанківські фінансові установи – ті, які здійснюють діяльність з переказу грошей та валютні операції.

Перший крок до впровадження механізму фінзахисту НБУ вже зробив – створив окремий підрозділ, який опікуватиметься захистом прав споживачів фінансових послуг.

Чим займатиметься цей підрозділ

Він встановить вимоги до прозорості та достовірності інформації, яку банки і небанківські фінансові установи повинні розкривати на власному веб-сайті та у рекламі. НБУ пропонує дати визначення, що є недобросовісною рекламою. Перші проекти нормативно-правових актів НБУ вже оприлюднені до публічного обговорення.

Підрозділ наглядатиме за ринковою поведінкою установ, щоб вони не порушували встановлені правила. Але це буде після того, як ці нормативно-правові акти обговорять з учасниками фінансового ринку та вони наберуть чинності.

Також підрозділ централізовано прийматиме та опрацьовуватиме скарги громадян та юридичних осіб на надавачів фінансових послуг, займатиметься роз’ясненням законодавства та нормативно-правових актів як фізичним особам, так і фінансовим установам.

Тобто, після того, як цей підрозділ запрацює, споживачі зможуть звертатися до нього по роз'яснення та у випадку, коли підозрюватимуть, що банківська чи фінансова установа їх обманює.

Коли підрозділ розпочне роботу

Підрозділ уже створено, але він ще не запрацював. Зараз проходить відбір керівника та формування штатного розпису, відбувається переналаштування внутрішніх процесів, обговорення проектів нормативно-правових актів з учасниками ринку.

Підрозділ повинен бути укомплектований у вересні цього року, а повноцінно запрацювати – у грудні цього року разом із набранням чинності відповідними нормативно-правовими актами. Останні, нагадаємо, на стадії обговорення.

Після повноцінного запуску підрозділу стане ясно, куди саме і як до нього звернутися споживачам, 24 канал слідкуватиме за цією інформацією.

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Від чого убезпечать споживачів та надавачів фінпослуг

Інформацію про один продукт чи послугу у різних установах можна буде легко порівнювати.

Також установи мають забезпечити можливість розраховувати вартість їхніх послуг. Калькулятори на сайтах повинні відображати повну вартість кредиту для споживача. Якщо споживача обманять, НБУ зможе провести комплексну перевірку і застосувати відповідні заходи.

Також Національний банк зможе застосовувати заходи впливу до фінансових установ, якщо вони нав’язуватимуть споживачам послуги страхових компаній, нотаріусів тощо.

Стратегія фінансової грамотності – що це і як діятиме

Національний банк 12 червня презентував своє бачення стратегії фінансової грамотності. Зі стратегією можна ознайомитися за посиланням.

Стратегія визначає 5 ключових пріоритетів.

1. Змінити фінансову культуру українців. Знання та навички українців повинні формувати їхню відповідальну фінансову поведінку та сприяти підвищенню рівня користування фінансовими послугами.

2. Сформувати українця європейського, фінансово обізнаного. Очікується, що громадяни, ставши більш фінансово обізнаними, вмітимуть складати особистий бюджет, відповідально ставитимуться до власних фінансових рішень, займатимуться довгостроковим фінансовим плануванням, заощаджуватимуть, контролюватимуть свої фінансові рахунки, розсудливо використовуватимуть кредити та управлятимуть боргами.

3. Головна цільова аудиторія – це українці віком від 10 до 24 років, представники поколінь Z та Альфа. Адже саме молоді люди можуть виступити агентами змін, навчити своїх друзів, батьків, бабусь та дідусів фінансовим знанням та навичкам.

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4. Розробити єдину комунікаційну платформу. На цьому сайті будуть розміщуватись корисні матеріали з управління особистими фінансами, а також інформація про усі заходи та активності з фінансової грамотності в країні.

5. Відкрити Освітньо-інформаційний центр фінансової грамотності, який поєднуватиме Visitor Center, музей грошей, центр просвіти молоді та центр компетенцій вчителів. Подібні заклади фінансової просвіти є у розвинених країнах, в Україні такий заклад з’явиться вперше. Дата відкриття Освітньо-інформаційного центру запланована на 2022 рік. Місце розташування – в історичному центрі Києва на Контрактовій площі, Поділ.

Стратегія фінансової грамотності має бути спільним документом для фінансового ринку та усіх зацікавлених сторін.

Активна фаза реалізації стратегії фінансової грамотності розпочнеться із 2020 року.

Зауваження та пропозиції до проектів документів Концепції захисту прав споживачів фінансових послуг у НБУ прийматимуться до 19 липня 2019 року на поштову та електронну адреси: