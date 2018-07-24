18:27
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Як носити наймодніше взуття літа на прикладі зірок: фото

114 Читать новость на русском
Сандалі
Сандалі / www.travelandleisure.com

Експерти фешн-видання Vogue проаналізували street-style образи зірок, поради модних експертів та взуття, які випустили світові бренди та з’ясували, що найтрендовішим взуттям літа неочікувано стали сандалі.

Про це повідомляють на сайті видання.

На думку журналістів, нашумілі снікерси, Croc платформи і взуття в стилі "ugly" вже відійшли в минуле і невідомо, коли знову повернуться на прилавки магазинів.

Читайте також: Тренд 2018: як носити сумку-тоут

Впродовж всього літа моделі, артисти та зірки Голлівуду із задоволенням взували зручні та легкі сандалі,– з шнуруванням, застібками чи невисоким каблуком. Серед кольорів переважала світла гама, яка чудово пасувала як для виходу на пляжну прогулянку, так і на вечірку.

Пропонуємо переглянути декілька прикладів, як комбінували сандалі до своїх образів знаменитості в Instagram.

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
сьогодні, 18:04 Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
51
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 18:03 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
258
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
сьогодні, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
Блог Медіа 385
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 595
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 887
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук