Як носити наймодніше взуття літа на прикладі зірок: фото

Експерти фешн-видання Vogue проаналізували street-style образи зірок, поради модних експертів та взуття, які випустили світові бренди та з’ясували, що найтрендовішим взуттям літа неочікувано стали сандалі.

Про це повідомляють на сайті видання.

На думку журналістів, нашумілі снікерси, Croc платформи і взуття в стилі "ugly" вже відійшли в минуле і невідомо, коли знову повернуться на прилавки магазинів.

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Впродовж всього літа моделі, артисти та зірки Голлівуду із задоволенням взували зручні та легкі сандалі,– з шнуруванням, застібками чи невисоким каблуком. Серед кольорів переважала світла гама, яка чудово пасувала як для виходу на пляжну прогулянку, так і на вечірку.

Пропонуємо переглянути декілька прикладів, як комбінували сандалі до своїх образів знаменитості в Instagram.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 22 Лип 2018 р. о 3:06 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 8 Лип 2018 р. о 10:37 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 15 Лип 2018 р. о 5:47 PDT

Допис, поширений MakeLifeEasier (@makelifeeasier_pl) 22 Лип 2018 р. о 9:01 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Лип 2018 р. о 11:11 PDT