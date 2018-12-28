Як новорічні ялинки можуть нашкодити вашому здоров'ю

При купівлі ялинки на Новий рік українцям слід звертати пильну увагу на супровідні документи до товару. Деякі ялинки можуть становити загрозу для здоров'я покупців.

Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, передає "Обозреватель".

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За його словами, купувати ялинки необхідно тільки з сертифікатом відповідності.

Олег Рубан “Слід зверати увагу на наявність радіаційного сертифікату про безпеку... На супровідний документ – це стосується будь-яких товарів, які продаються в мережах”.

Чиновник пояснив, що ялинки можуть нести алергічну та радіаційну загрозу. Він наголосив, що штучні ялинки несуть більшу загрозу, ніж живі.

Олег Рубан “Сьогодні з'являється інформація про наявність у штучних ялинках формальдегіду, фенолу, інших токсичних речовин. Можемо говорити про гостре отруєння або хронічне отруєння – все залежить від тих сполук, які є в даній ялинці. Треба дивитися сертифікат на дану ялинку, висновок санепідслужби, що підтверджує безпеку даного виробу, а також вміст токсичних хімічних речовин. Якщо виникають сумніви щодо даної ялинки – звертатися до компетентних органів”.

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