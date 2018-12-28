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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Як новорічні ялинки можуть нашкодити вашому здоров'ю

      363 Читать новость на русском
      Новорічна ялника може бути шкідливою для здоров'я
      Новорічна ялника може бути шкідливою для здоров'я / styler.rbc.ua

      При купівлі ялинки на Новий рік українцям слід звертати пильну увагу на супровідні документи до товару. Деякі ялинки можуть становити загрозу для здоров'я покупців.

      Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, передає "Обозреватель".

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      За його словами, купувати ялинки необхідно тільки з сертифікатом відповідності.

       
      Олег Рубан
      “Слід зверати увагу на наявність радіаційного сертифікату про безпеку... На супровідний документ – це стосується будь-яких товарів, які продаються в мережах”.

      Чиновник пояснив, що ялинки можуть нести алергічну та радіаційну загрозу. Він наголосив, що штучні ялинки несуть більшу загрозу, ніж живі.

       
      Олег Рубан
      “Сьогодні з'являється інформація про наявність у штучних ялинках формальдегіду, фенолу, інших токсичних речовин. Можемо говорити про гостре отруєння або хронічне отруєння – все залежить від тих сполук, які є в даній ялинці. Треба дивитися сертифікат на дану ялинку, висновок санепідслужби, що підтверджує безпеку даного виробу, а також вміст токсичних хімічних речовин. Якщо виникають сумніви щодо даної ялинки – звертатися до компетентних органів”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Новорічні свята Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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