Як один день війни змінив життя: "Серце продовжувало виламувати ребра адреналіновим ритмом"

Василь Мулік – Народний Герой України. Його знає практично кожен солдат і волонтер.

Зараз Василь перебуває у складі миротворчого контингенту у Конго. Саме звідти він розповів мені історію одного з найстрашніших днів свого життя. Це – його монолог:

"31 серпня 2014 р. Вони знали, паскуди. Вони точно знали, що я піду саме там, що у мене тільки два варіанти, як саме обійти Волноваху, щоб вийти на точку забору поранених. І, впевнений, вони передбачили обидва… Су*и.

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Вони чекали – завчасно виставили пости. Чекали на "борт", що обов'язково буде йти за пораненими, на відомий їм майданчик. І десь там серед соняхів і кукурудзи, біля того закинутого сільськогосподарського аеродромчика, напевне сидів терорист з ПЗРК чи кулеметом.