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      Як одіозний мер Одеси Труханов спустошив міський бюджет на 185 мільйонів гривень: розслідування

      Справа детектива 188 Читать новость на русском

      Одеська міська влада на чолі з Геннадієм Трухановим купила будівлю збанкрутілого заводу "Краян". Цей завод у січні 2016 року був придбаний у 50 разів дешевше, тобто одеська міськрада навмисно завищила ціну на 185 мільйонів гривень. Як провернули цю корупційну схему – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив НАБУ Сергій.

      – Це свідчить, про те, що дії одеської міськради та продавців будівлі були націлені на вчинення злочину. Зокрема, 9 вересня 2016 року власник будівлі звернувся з пропозицією купівлі будівлі до міськради, там за 2 дні підготовили доповідну записку про доцільність придбання будівлі. І хоча на той момент про вартість будівлі не йшлося, виконавчий орган був готовий купити його. Офіційно прийняли її аж 19 жовтня 2016 року.

      Дати прийняття рішення про купівлю будівлі заводу
      Дати прийняття рішення про купівлю будівлі заводу "Краян"

      – На засідання погоджувальної ради 18 жовтня, Геннадій Труханов пояснив терміновість питання придбання "Краяну" депутатам необхідністю участі у “Прозорому офісі”. Мер Одеси неодноразово підписував документи, у яких зазначав, що програма “Прозорий офіс” буде реалізована в іншому приміщенні. Але до Міністерства соціальної політики органів не надходило жодних пропозицій про включення приміщення "Краяну" до цього проекту.

      Слова міського голови Труханова та його заступника на погоджувальній раді про готовність будівлі до експлуатації вводили в оману депутатів, адже на момент купівлі приміщення заводу службовим особам одеської міськради було відомо про його технічний стан, зокрема детективи НАБУ встановили, що будівля перебувала у непридатному стані, комунікації відсутні. Але Труханов переконав депутатів міськради, що вони голосують не за купівлю будівлі заводу "Краян", а за щось інше,
      – заявив детектив НАБУ.

      – Досудовим розслідуванням, окрім Труханова, була встановлена участь ще семи учасників злочинної діяльності. Серед них заступник одеського міського голови Павло Вугельман, голова постійної комісії з питань комунальної власності Василь Шкрябай, директор департаменту комунальної власності Олексій Спектор, а також особи, які представляли інтереси продавця будівлі. Зараз проводяться досудові розслідування щодо осіб, які були кінцевими бенефіціарами "продавців" заводу "Краян".

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      Геннадій Труханов

      – Завдяки узгодженим діям прокурорів САП та детективів НАБУ, кошти за завод "Краян" були заблоковані на рахунках "продавця" будівлі та арештовані. Ці кошти можна буде конфіскувати як кошти, що здобуті злочинним шляхом.

      – У разі доведення вини у справі заводу "Краян" судом її фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років. У зв’язку з довготривалим перебуванням Труханова та інших учасників злочину за кордоном, підозру вручили заочно.

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      – Після затримання Труханова у Борисполі було подане клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки групи народних депутатів. Зокрема стосовно Труханова виступив поручителем нардеп Дмитро Голубов, а стосовно заступника міського голови – Олександр Пресман та Мірошніченко Юрій.

      – Труханов, ознайомившись із матеріалами справи, усі обвинувачення відкинув. Суд прийняв рішення про відмову у клопотанні щодо закриття кримінального провадження проти оцінювача і продовжив розгляд справи.

      Теги: Новини політики Розслідування Судді Справа детектива Геннадій Труханов НАБУ Корупція Гроші Новини Одеси САП
      Джерело: 24 Канал
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