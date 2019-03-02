Як парламент став імпотентним: до президентських виборів – місяць

Цей пленарний тиждень став дуже показовим. До президентських виборів – лише місяць. А якщо, рахувати в пленарних, то два. І чвари між БПП та Батьківщиною лише загострилися.

Вівторок почався з обговорення журналістського розслідування. Юлія Тимошенко кричить: "Імпічмент!", Олег Ляшко: "Розстріляти", Артур Герасимов у відповідь звинувачує Тимошенко у розкраданнях під час її прем'єрства.

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40 хвилин фракції це обговорюють і сваряться, звинувачують одне одного. Далі "Батьківщина" та РПЛ просять перерву. І голови фракцій йдуть на нараду до Парубія. Парламент паралізований. Бо перерва триває півтори години.

Тимошенко повертається і розповідає, як "домоглася" створення тимчасовї слідчої комісії, яка перевірить факти, наведені журналістами.

За цей день, а він повний робочий (є і ранкове і вечірнє пленарне засідання), народні депутати ухвалюють лише ОДИН законопроект, щоб дозволити іноземним військам проходити навчання на території України. 5,5 годин і один законопроект. Все. Увесь день їм не вистачає голосів.

Середа. Робота починається знову з перерви і ЖОДНОГО ухваленого законопроекту. У сесійній залі, як завжди, обмаль депутатів.

І тут хотілося б звернути увагу. Юлія Володимирівна та Олег Валерійович на камеру дуже люблять називати один одного лагідними словами: "лиса драна", "кремлівська зозуля", "чіхуахуа" і таке інше. Але насправді чіхуахуа та лиса драна дуже добре дружать один з одним.



Буває, Тимошенко та Ляшко сваряться



Буває, Тимошенко та Ляшко миряться

Особливо, коли треба заблокувати роботу парламенту своїми перервами (процедура така: дві фракції подають голові заяви на перерви і голова не може їм відмовити), які можуть затягуватися на години, поки вони лобіюють свої інтереси, щоб з трибуни парламенту можна було розказувати про свої примарні "здобутки". Вони стоять шушукаються у сесійній залі, хіхікають і майже розціловуються.

Четвер знову починається зі чвар. Тимошенко звинувачує Порошенка у розкраданні в оборонці, а голова президентською фракції Герасимов кричить, що Тимошенко відмиває гроші через свій виборчий фонд. А на час розслідування вимагає від неї скласти мандат.

Все це насправді важливо, якщо б не перетворювалося на фарс. Перед виборами трибуна Верховної Ради, до який нардепи мають безмежний доступ, перетворилася на агітаційний майданчик з вільним мікрофоном.

І все дуже зручно – від початку до кінця пленарне засідання транслює телеканал "Рада", його ретранслюють інші інформаційні телеканали, які показують найцікавіші моменти, а особливо скандали. І це дивляться всі. Бо people have it.

І звинувачення лише збільшуються, а градус суперечок зашкалює. Бо кожен бореться за свого виборця. Та навіть варто звернути увагу, як нардепи звертаються з трибуни до українців: "шановні виборці". В кожному їхньому слові все спрямовано на те, аби перетягнути частину ковдри на себе. А через те, що Порошенко не присутній у парламенті, то за нього – голова його фракції.

Але цими суперечками вони, в першу чергу, блокують роботу парламенту. Адже що в пленарні тижні треба робити? Розглядати та голосувати законопроекти. А два з половиною дні депутати займалися лише своїми політичними розборками.

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Проте на вечірнє пленарне засідання четверга навалили просто все, що можна. Тому що це єдиний день, коли в залі присутні щонайменше 226 депутатів, необхідних для ухвалення рішення.

І тут варто сказати про ще один важливий момент. Законопроект про статус державної мови. Важливе рішення, яке стоїть перед Верховною Раду, яке вони знову перетворюють на політичний абсурд.

Проект закону зареєстрували ще на початку 2017. проголосували у першому читанні – у жовтні 2018. 5 місяців законопроект опрацьовував комітет. І за "дивним" збігом його ставлять на розгляд 28 лютого, коли до виборів залишається два пленарні тижні. А поправок – 2500. І вже зараз коаліція і Голова парламенту каже, що вони не впораються за декілька днів, це може тривати два тижні.

Дуже зручно: 31 березня перший тур. 21 березня – останній пленарний четвер, в який депутати можуть проголосувати закон про мову, перед виборами. 10 днів. До чого я веду? До гасла "Армія.мова.віра".



Мова – останнє, що має реалізувати Президент, аби сказати: "Я зробив те, що обіцяв". Він може навіть підписати його вранці на виборчій дільниці, бо Порошенко любить все робити під якийсь зручний привід. Ну або зробити це напередодні. Все одно так, щоби всі напередодні виборів зрозуміли, ВІН ЦЕ ЗРОБИВ. Тут вже, як йому вигадають зручну дату.

А тепер повертаючись до роботи парламенту. Поки нардепи розглядатимуть ці поправки, аби максимально розтягнути до виборів, вони

не зможуть перейти до розгляду будь-якого іншого законопроекту;

вони не ходитимуть на пленарні засідання взагалі.

Бо чи не кожну правку ставитимуть на підтвердження, а голосують, як правило, не більше півсотні депутатів.

Тому в бажанні отримати більше виборців звинуваченнями та популістичними обіцянками, наші народні обранці (заради справедливості, скажу, що не всі), по-перше, забули про свої прямі зобов'язання, по-друге, зробили парламент на найближчий місяць імпотентним.

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Далі подивимося. Але робіть висновки.