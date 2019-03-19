Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а тому залишились лічені дні. Саме час проаналізувати, як влада загравала з українцями і за чий кошт вона це робила. Адже вибори впливають на бюджет, тобто на наші з вами гроші.

Виплата пенсій

Чинний президент урочисто заявив про виплати пенсіонерам додаткових двох тисяч гривень. Це буде зроблено з грошей, які сплатили власники єврономерів за митне оформлення машин.

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В народі цю виплату зразу охрестили "пєтіна" або "петрова" тисяча. По аналогії з "юліною тисячею", яку колись виплачували вкладникам "Ощадбанку". І відбувалось це у 2009 році за рік до президентських виборів-2010.

На нараді Пенсійного фонду разом з президентом був і прем'єр, і міністр соцполітики. Однак є кілька дивних речей. Пенсійний фонд підпорядковується Кабінету міністрів через Міністерство соціальної політики, то ж присутність прем'єра та міністра зрозуміла.

А до чого тут президент? Це риторичне запитання, бо чомусь так заведено – все, що в країні є добре, це завдяки президенту. А все, що не вийшло – то він ні до чого, це ж не його повноваження, чого причепились.

Ще одна дивна річ. Ці 2410 гривень виплатять двома рівними частинами. Тисячу в березні та тисячу у квітні. Вам не здається, що це схоже на те, як підкупають виборців? Перша виплата до голосування, друга – після.

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Такі виплати отримають два мільйони пенсіонерів з низькими пенсіями. У нас близько 30 мільйонів виборців, то ж ці два мільйони – 6% від всіх, хто голосуватиме. Якщо врахувати, що старші люди є дисциплінованим електоратом, а молодь – ні, то ці виплати можуть додати 10%, якщо явка буде такою ж, як минулого разу.

Субсидія "живими" грошима

Ще одне нововведення березня – виплати субсидій "живими" грошима. Теж великий збіг, що це сталось напередодні виборів. У березні чотири мільйони домогосподарств отримають приблизно по півтори тисячі гривень готівкою.

Поки експерти сперечаються, як це вплине на заборгованість по комунальних послугах, як люди насправді витратять отримані кошти, то чотири мільйони українців встигнуть проголосувати. А це ще 13% виборців плюс їхній сім'ї.

Звісно, що зараз українці сприймають субсидії грошима як заслугу президента. Але вже в травні їм почнуть нагадувати, що все це сталось завдяки соціальній політиці уряду. Адже попереду парламентські вибори, а тому людям пригадають і збільшення мінімальної заробітної плати, і підвищення пенсій, і монетизацію субсидій.

Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

Гроші для бідних

Ще одне передвиборче ноу-хау – роздача матеріальної допомоги. Міністр внутрішніх справ розповів, як використовують бюджетну програму "Турбота" в Києві, Одесі, Харківській та Київській областях.

В штабах обирають бідних людей, йдуть до них і пропонують матеріальну допомогу за голос на виборах. Якщо людина погоджується, то її вносять в список. І управління соціального захисту з бюджетних коштів виділяють допомогу – тисячу гривень.

За два тижні до виборів Міністерство внутрішніх справ навіть рекомендувало органам державної влади та органам місцевого самоврядування утриматися від роздачі соціальної допомоги перед голосуванням. Закликало до етики та порядності.

Три тисячі звернень від громадян про порушення виборчого законодавства, розпочато 155 кримінальних проваджень – а правоохоронці закликають чиновників до порядності. Пізно схаменулись.

Допомога від обласних центрів

А є ще одна схожа схема. І знову ж таки на тисячу гривень. Вже в кількох обласних центрах на сесіях міських та обласних рад перерозподіляють бюджет і виділяють колосальні суми для надання матеріальної допомоги.

Звісно, що це робиться в тих містах, в яких мери лояльні до чинного президента. В Дніпрі виділили для надання матеріальної допомоги 140 мільйонів гривень.

Звідки взялись гроші? Таку ж суму – 140 мільйонів гривень – зняли з капітальних видатків департаменту благоустрою. Зняли кошти з трьох проектів: реконструкція школи, стадіону й лікарні. А в благоустрій гроші тепер надійдуть з Державного фонду регіонального розвитку.

У 2018 році 19 тисяч жителів Дніпра отримали матеріальну допомогу, а у 2019 отримають 70 тисяч. Хочуть педагогам і вчителям заплатити по дві тисячі гривень. І знову у два етапи. Отримав тисячу, проголосував ти й твої рідні, то отримаєш ще одну тисячу.

Та поліція втрутилась, а тому міськрада трохи ускладнила процедуру отримання допомоги. Бо раніше достатньо було лише заяви, паспорту та ідентифікаційного коду. Процедуру ускладнили, але виплати не припинили. Лише почали розповідати, що це все – успіхи децентралізації, результати яких абсолютно випадково матеріалізуються саме зараз, а президентські вибори ні до чого.

То ж підсумуємо: 8,6 мільярда від єврономерів пенсіонерам, 6 мільярдів на виплату субсидій живими грошима – це лише в березні з державного бюджету. Ще сотні мільйонів, а може й кілька мільярдів, з місцевих бюджетів.

І всі ці виплати здійснюються за наші з вами гроші. Адже держава не має власних грошей, вона лише адмініструє кошти платників податків.

Що сплачують в бюджет підприємства?

• Податок на прибуток.

• ПДВ.

• Інші податки.

Що сплачують в бюджет громадяни?

• Податок з доходів фізичних осіб.

• ПДВ.

• Акцизи при покупці товарів.

• Плата за землю.

• Податок з нерухомого майна.

За великим рахунком, раптова турбота за кілька тижнів до виборів про пенсіонерів та соціально незахищені верстви населення – це схеми завуальованого та витонченого підкупу виборців. Який здійснюється за наші з вами кошти.

Схеми підкупу виборців

Залишаються й брутальні схеми прямого підкупу:

– сітки;

– роздача коштів через агітаторів;

– соціальні угоди;

– каруселі з бюлетенями;

– тиск за допомогою адмінресурсу.

Як зупинити підкуп виборців

Однак нікого не посадили. Ні тих, хто організовував купівлю голосів, ані тих, хто брав гроші. Один вирок в Одеській області не переконає людей, що вони понесуть відповідальність та сядуть в тюрму. Якби в кожній області посадили б 10 людей, які здійснювали підкуп виборців, які взяли гроші, то дуже швидко прямий підкуп зійшов би нанівець.

Але ж попереду парламентські. Влада хвилюється за своїх кандидатів. Тому і немає реальних притягнень до відповідальності за підкуп та порушення по виборах. Є тільки взаємні звинувачення штабів Порошенка та Тимошенко в підкупі. І це нагадує ситуацію на базарі, коли створюють штовханину і балаган, аби легше було виймати гаманці з кишень розгублених людей.

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Якщо розділити одноразові виплати на кількість днів президентського терміну, то вийде 55 копійок на день з тисячі та 1 гривня 10 копійок з двох тисяч. Дешево купують нашого брата. Ці одноразові виплати не мають нічого спільного зі справжніми структурними реформами. Як обіцяли президент та уряд. І українцям обіцяли, і міжнародним партнерам, і навіть кредити під ці обіцянки брали.

Очільники держави звітують про 140 реформ за п'ять років. Але гучні реформи – медична, пенсійна, освітня – лише почались, а до завершення ще далеко. А є реформи, які імітують, наприклад, судова. Є реформи, які саботують – боротьбу з корупцією можна описати як "крок вперед, два назад". І зараз, коли прийшов час підсумувати – займаються підкупом, щоб залишитись при владі.

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То що ж робити? Обов‘язково піти 31 березня на дільниці та проголосувати. Саме ваш голос дає оцінку владі, реформам, обіцянкам та їхнє виконання. Саме від вашого голосу залежить, якою буде Україна, якими будуть реформи та яким буде життя кожного з нас.



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