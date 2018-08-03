Як подолати емоційне вигорання у стосунках

На початку стосунків все здається чудовим, але з часом почуття можуть згаснути, перейти у звичку, навіть можуть дратувати дрібниці.

Це все вказує, що ви емоційно виснажені. Психолог Алла Пилипюк розповіла, як з цим боротися, пише WOMO.

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Ставте спільну мету

Спробуйте мотивувати себе і партнера. Це допоможе зблизити вас, підбадьорити та відчути себе однодумцями. До прикладу, ви можете збирати гроші на відвідування іноземної країни або ж запланувати собі похід. Головне, щоб було цікаво обом.



Ставте спільну мету

Не порівнюйте

Менше стежте за соціальними мережами, оскільки у партнерів може скластися враження, що інші мають цікавіше життя. Не варто зациклюватися на чужих прикладах.

Отримуйте свіжі емоції

Як емоційний допінг підійде все, від чого ви кайфуєте – від екстремальних видів спорту до бурхливих інтимних стосунків. Все тому, що мозок здатний запам’ятовувати людей під час позитивних емоцій.

Притягуйте хороше

Ви – автор вашого життя. Якщо ви задоволені своїм життям, то ви притягуєте все хороше навколо себе. Для цього вам потрібно розвивати впевненість у собі. Цінуйте себе.



Цінуйте себе

Робіть те, що хочете

Не доводьте себе до емоційного виснаження через справи, які вам не подобаються. Робіть те, що вам до вподоби – йдіть у кіно, покатайтеся на велосипеді чи здійсніть пробіжку у парку.

Щоб побороти емоційне вигорання потрібно проаналізувати, що ви хочете, які табу привели вас до цього. І не забувайте захоплюватися собою.