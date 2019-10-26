Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй

Поки Володимир Зеленський на іншому кінці світу дивився, як стають імператорами. Президентська фракція давала жару усій країні, в результаті про скандали, які, нібито не треба виносити назовні, заговорили на усіх національних каналах.

У підсумку депутатам призначили жорстку розмову на закритому засіданні. Одним з перших про те, що фракція готується до розбору польотів, повідомив "слуга народу"-Дубінський. За сумісництвом, він є джерелом ледь не половини усіх конфліктів у ній.

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"У нас в понеділок, одразу після повернення президента з Японії, збирається засідання фракції. Я розумію, що мові піде про виключення з фракції деяких депутатів", – заявив Дубінський.

Саме ця заява і дає привід вважати, що розмова буде важкою. Невдовзі перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню "Українська правда" підтвердив, що засідання буде. І будуть приймати "принципові рішення".



Фрагмент з інтерв'ю Корнієнка "Українській правді"

А тепер гляньо на цю заяву з іншої сторони: не факт, що нікого не виключать з фракції. Це дуже серйозна заява. А значить і причини для неї дуже вагомі.

Я за себе не переживаю, а за колег переживаю,

– сказав Олександр Дубінський.

Олександр Дубінський, як на мене, аж занадто самовпевнений у тому, що переживати йому нема чого. Останні три місяці він був основним джерелом конфліктів усередині фракції. А останні тижні аж надто наглядно продемонстрували глибину протиріч. І назовні, так дуже голосно, першим це виніс саме Дубінський.

Він обурювався тим, що слуг кличуть на поліграф. Детально цю історію я вже розбирав у попердньому випуску. Учасники конфлікту, який спалахнув через підозри у хабарництві в Раді, Олександр Дубінський і лідер фракції Давид Арахамія, пройшли поліграф і, нібито, публічно конфлікт залагодили.

Заява пролунала дуже дивно, адже ще зранку того ж дня ці дваоє публічно чубилися в соцмережах.



Суперечка нардепів

Арахамія спершу навіть обіцяв привести живого свідка, який розказав би, як нардепи брали хабарі за голосування, в ефір "1+1". Але потім чомусь дав задню. Вже в ефірі виявилось, що свідка Арахамія повів в СБУ, а треба було в НАБУ. Виглядав Давид дуже непереконливо. І тут вже знову Дубінський, починає наїжджати на лідера фракції, фактично у спину добиваючи лежачого.

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"Проблема в чому, от у пана Арахамія є свідок, якого він водив кудись, водив-бродив. Де є ЄРДР по заяві цього свідка", – "добивав лежачого" Дубінський.

І це тільки один з епізодів прихованих атак під час цього кількагодинного прямого ефіру. Тож те, що нібито публічно конфлікт зам'яли – здається тільки видимість. І глибину проблеми дуже добре пояснив Віталій Шабунін.

Якби це був перший прецедент, коли умовно група Олександра зробила проблему. Ну буває, не розібралися...,

– сказав Віталій Шабунін.

І далі активіст-антикорупціонер нагадав, як з легкої руки Дубінського валили законопроєкт президента про скасування депутатської недоторканості і таки завалили. Як все та сама група блокує виконання обіцянки Президента про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Між іншим розказавши дуже цікавий факт про те, що "можливо, Олександр переживає про його з дружиною 19 об'єктів нерухомості".



Давид Арахамія та Олександр Дубінський

Проте не через це Дубінський є одним з основних джерел конфлікту у фракції. Є інша причина і Віталій Шабунін хотів її озвучити в ефірі каналу Коломйського, нагадаю, буквально нещодавно Дубінський був його ведучим.

Відео з програми "Право на правду":

Звісно, що після реклами ніхто вже до цього питання не повернувся. А проблема на думку Віталія в тому, що Дубінський активно виступає проти нової програми фінансової допомоги Україні від МВФ. Депутата-шоумена навіть представили на ефірі так: "нардеп із фракції "Слуга народу", який часто критикує рішення монобільшості і називає рідну фракцію "слугами МВФ".

Чому для Дубінського МВФ, ніби червона ганчірка для бика? Все просто – саме МВФ стоїть на шляху Коломойського у вирішенні питання з націоналізованим Приватбанком, власником якого раніше був саме Коломойський.

А уряд і президент чудово розуміють, що новий кредит від МВФ Україні дуже потрібен. І це пояснює, яка ж насправді кішка пробігла між Офісом Президента і одіозним олігархом Коломойським, а про наявність конфлікту нам неодноразово повідомляли наші джерела.



МВФ стоїть на шляху Коломойського

Тож на місці Олександра Дубінського, я б не був так впевнений у тому, що у нього усе схоплено і усі ці розмови. Це усе тільки розмови. А Віталій Шабунін пообіцяв більш детально розказати про історію з МВФ вже найближчим часом в ефірі нашого каналу.

В той же час тема для розбору польотів у "Слуги народу" буде не одна. І тут цікаво, перелік цих тем першим озвучив саме Дубінський, навіщо йому це? Мовляв, дуже переживає за деяких свої колег – за Євгена Шевченко.



Євген Шевченко на російському ТВ

Що ж наробив такого Євген Шевченко? Він взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Не красиво вийшло, хоча нічого особливо крамольного, депутат від більшості у тому ефірі не сказав. Фактично озвучував програму Президента і партії. Навіть огризався.

Українська армія не така, як у 2014 році. Я також можу сказати, що не дай Боже стріляти в українську армію. ... Нагадаю, що в історії багато випадків, коли Україна відбивалась від ворогів і вистояла. Тому позиція сили не може бути застосована, тільки компроміс, мир і здоровий глузд,

– зазначив нардеп.

Ключове питання до Шевченка не у тому, що він казав, а тільки у тому, що казав він це в ефірі російського каналу. На думку багатьох українців – це не припустимо. Проте чи є це достатньою підставою для виключення з фракції? Ну, не впевнений.

Також Олександр Дубінський анонсував інші можливі виключення. "Другий персонаж, який може потрапити під персональні санкції – В'ячеслав Медяник мажоритарник з Дніпропетровської області".



В'ячеслав Медяник

Тут взагалі усе просто. Ця людина була помічена у дивній історії з сумнівною перепискою, де він вирішував якісь дивні питання з океаном, цукром і "рішаловом" в прокуратурі. Між іншим, Медяника пов'язують з Коломойським. Звісно сам він цей зв'язок спростовує. За словами олігарха, у Раді є тільки одна його людина – це Давид Арахамія, тож самі вирішуйте вірити Ігорю Валерійовичу чи ні. А от стосовно Медяника

По пану Медянику, дійсно, надійшла заява про злочин і провадження таке зареєстровано,

– повідомив голова САП Назар Холодницький.

Тож усі хвилювання Дубінського не мають підстав, якщо Медяник винен він рано чи пізно нестиме відповідальність, а якщо ні – так і буде. І нічого тут хвилюватись.



Олександр Дубінський також хоче виключити кнопкодавів з фракції. Ну таки справді Зеленський обіцяв, що за кнопокдавство позбавлятимуть мандату. А двох його депутатів таки зловили за цим ділом.



Кнопкодави в "Слузі народу"

Проте треба ж розуміти, що механізму позбавлення мандату не має. Група Коломойського заблокувала це рішення і тому, як і раніше, позбавитись депутатів-зальотчиків дуже не просто. І Дубінський добре про це знає.

Ось таким частували нас з вами весь тиждень, поки не було в країні президента:

зашкварами з поліграфом, депутатськими виступами на російському телебаченні, кримінальною справою фігуранатом, якої може стати один зі "слуг".

І цю ж страву приготували слугам на те саме закрите засідання. Зверху ще добряче посипану старою, як світ приправою під назвою "кнопокодавство". Погодьтесь, якщо у цьому всьому почати розбиратись, то руки ніколи не дійдуть до суті справи. До конфлікту між групою Коломойського і групою президента.

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І пан Дубінський зробить усе, щоб ми їли цю страву і не звертали увагу на глибинну суть питання. Не врахував він тільки одного, що є 24 канал, а ми завжди розбираємось у тому, що відбувається у цій країні насправді.

Що таке програма "Голобородько""Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.