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Як приготувати смачний молочний коктейль: простий рецепт

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Смачний молочний коктейль: рецепт приготування
Смачний молочний коктейль: рецепт приготування / Фото з вільних джерел

Влітку дуже хочеться вживати прохолодні та смачні напої. Для цього ідеально підходить молочний коктейль, який тонізує та освіжає, а ще є дуже корисним.

Молочний коктейль – улюблений напій як дітвори, так і дорослих. Він ідеально смакує у спекотний день. Окрім цього, молоко, яке є в складі напої, насичує організм лактозою та корисними ферментами, які допомагають налагодити процес травлення в організмі. 

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Рецепт молочного коктейлю дуже простий. Якщо господині на кухні мають міксер або блендер, напій можна зробити за лічені хвилини. 

Молочний коктейль
Рецепт приготування молочного коктейлю вдома

Інгредієнти: 200 мл пастеризованого молока, 100 г морозива пломбір, 1 ч. л. цукру.

Як приготувати молочний коктейль вдома

Перед тим, як почати збивати молоко, поставте його на 10 хвилин в холодильник. Продукт повинен бути холодний під час приготування напою. Морозиво ж навпаки варто витягнути з морозильної камери, щоб воно було м'яким. 

У блендері змішайте молоко та морозиво. До суміші додайте цукор, збиваючи все упродовж кількох хвилин (до появи пінки). Після цього вилийте напій в склянку. За бажання додайте поверх напою збиті вершки. 

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Якщо дитина чи дорослий не любить смаку молочних продуктів, до напою можна додати полуниць чи шоколаду. Для цього очищені ягоди подрібніть у блендері, після чого додайте молоко та морозиво. Все збивайте до появи густої піни. 

Окрім цього, до молочного коктейлю можна додати спеціальні сиропи з улюбленими смаками, або навіть розчинну каву. Блогери не радять використовувати молоко, яке залежалось на полиці холодильника, а надати перевагу свіжому продукту. 

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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