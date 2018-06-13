Як приготувати смачний молочний коктейль: простий рецепт

Влітку дуже хочеться вживати прохолодні та смачні напої. Для цього ідеально підходить молочний коктейль, який тонізує та освіжає, а ще є дуже корисним.

Молочний коктейль – улюблений напій як дітвори, так і дорослих. Він ідеально смакує у спекотний день. Окрім цього, молоко, яке є в складі напої, насичує організм лактозою та корисними ферментами, які допомагають налагодити процес травлення в організмі.

Читайте також: Смачні кекси з суницею: простий рецепт літньої випічки

Рецепт молочного коктейлю дуже простий. Якщо господині на кухні мають міксер або блендер, напій можна зробити за лічені хвилини.



Рецепт приготування молочного коктейлю вдома

Інгредієнти: 200 мл пастеризованого молока, 100 г морозива пломбір, 1 ч. л. цукру.

Як приготувати молочний коктейль вдома

Перед тим, як почати збивати молоко, поставте його на 10 хвилин в холодильник. Продукт повинен бути холодний під час приготування напою. Морозиво ж навпаки варто витягнути з морозильної камери, щоб воно було м'яким.

У блендері змішайте молоко та морозиво. До суміші додайте цукор, збиваючи все упродовж кількох хвилин (до появи пінки). Після цього вилийте напій в склянку. За бажання додайте поверх напою збиті вершки.

Читайте також: Що їсти у спеку: три рецепти холодних супів

Якщо дитина чи дорослий не любить смаку молочних продуктів, до напою можна додати полуниць чи шоколаду. Для цього очищені ягоди подрібніть у блендері, після чого додайте молоко та морозиво. Все збивайте до появи густої піни.

Окрім цього, до молочного коктейлю можна додати спеціальні сиропи з улюбленими смаками, або навіть розчинну каву. Блогери не радять використовувати молоко, яке залежалось на полиці холодильника, а надати перевагу свіжому продукту.