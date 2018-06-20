Як прожити довге і щасливе життя: відповідь Стенфордського професора

Багато людей намагаються зрозуміти, у чому насправді полягає секрет довгого та щасливого життя.

Відповідь на це питання вирішив знайти письменник Джефф Хейден. Він розповів про дослідження, яке провели ще у 1921 році.

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Так, професор психології у Стенфордському університеті Льюїс Терман одним з перших почав використовувати тест на IQ. Науковець виявив 1 500 дітей з коефіцієнтом інтелекту 135 і вище та почав одне з найтриваліших досліджень в історії. Разом з колегами Терман протягом десятиліть аналізував життя учасників. В результаті вченим вдалося визначити причини довголіття.

Як з’ясували фахівці, найдовше і повноцінне життя було у тих, хто активно йшов до своїх цілей і був залучений в цей процес. Також найдовше прожили ті, хто працював старанніше, ніж інші.

За даними дослідження, неважливо, чи здійснилася мрія. Важливо постійно до неї прагнути.

"Ми не виявили, що буквальне проживання мрії значно впливає на здоров'я. Найдовше жили не найщасливіші або найспокійніші літні люди, а ті, хто був найбільше залучений у досягнення своїх цілей. У будь-якому віці рідше вмирали ті, хто відчував себе успішним. Більш того, у тих людей, які в дитинстві були безтурботними, ненадійними і неамбіційними, а потім нічого не добилися в кар'єрі, значно зростав ризик смерті", – йдеться у книзі "Проект Довголіття".