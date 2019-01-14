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      Як швидко позбутися від болю в очах

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      Як швидко позбутися від болю в очах
      Як швидко позбутися від болю в очах / Фото з вільних джерел

      Сучасні технології допомагають людині та водночас їй шкодять. Вона практично весь день сидить за комп’ютером в офісі та у смартфоні – поза його межами. Тому немає нічого дивного у тому, що більшість людей зіштовхуються з неприємними відчуттями в очах.

      Потрібно розуміти, що біль в очах – це сигнал тіла, що щось йде не так, пише Opticclub.

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      Очі починають боліти у той момент, коли рівень навантаження на ці органи перевищив норму.

      1. Зробіть перерву

      Якщо ви відчули ознаки втоми в очах, то варто зробити перерву. Можете зробити гімнастику очей - попереводити погляд з близько розташованих предметів на віддалені і навпаки, виконати кругові рухи очима, а також руху з боку в бік і вниз-вгору.

      Якщо відчули втому у очах – зробіть гімнастику
      Якщо відчули втому у очах – зробіть гімнастику

      2. Спробуйте посидіти з закритими очима

      Можете прикрити обличчя руками, щоб до органів зору потрапляло мінімальна кількість світла - в темряві вони можуть повністю розслабитися.

      3. Зволожте очі

      Якщо ви користуєтеся лінзами, то неприємні відчуття може спричинити пересихання очей. У цьому випадку допоможуть спеціальні зволожувальні краплі. Також до болю можуть приводити різні захворювання, і в такій ситуації, без видимих причин виникнення больового синдрому, варто звернутися до лікаря для діагностики очних хвороб.

      Зволожте очі
      Зволожте очі

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Здоров’я очей
      Джерело: 24 Канал
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