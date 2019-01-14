Як швидко позбутися від болю в очах

Сучасні технології допомагають людині та водночас їй шкодять. Вона практично весь день сидить за комп’ютером в офісі та у смартфоні – поза його межами. Тому немає нічого дивного у тому, що більшість людей зіштовхуються з неприємними відчуттями в очах.

Потрібно розуміти, що біль в очах – це сигнал тіла, що щось йде не так, пише Opticclub.

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Очі починають боліти у той момент, коли рівень навантаження на ці органи перевищив норму.

1. Зробіть перерву

Якщо ви відчули ознаки втоми в очах, то варто зробити перерву. Можете зробити гімнастику очей - попереводити погляд з близько розташованих предметів на віддалені і навпаки, виконати кругові рухи очима, а також руху з боку в бік і вниз-вгору.



Якщо відчули втому у очах – зробіть гімнастику

2. Спробуйте посидіти з закритими очима

Можете прикрити обличчя руками, щоб до органів зору потрапляло мінімальна кількість світла - в темряві вони можуть повністю розслабитися.

3. Зволожте очі

Якщо ви користуєтеся лінзами, то неприємні відчуття може спричинити пересихання очей. У цьому випадку допоможуть спеціальні зволожувальні краплі. Також до болю можуть приводити різні захворювання, і в такій ситуації, без видимих причин виникнення больового синдрому, варто звернутися до лікаря для діагностики очних хвороб.



Зволожте очі

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