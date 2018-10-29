Як Світоліна святкує перемогу на Підсумковому турнірі WTA: фото

Еліна Світоліна попрощалася з Сінгапуром, де стала переможницею Підсумкового турніру WTA.

У своєму Instagram-акаунті Світоліна виставила фотографію, де вона з бокалом шампанського і квітами летить додому після перемоги.

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"Незабутній тиждень. Залишаю Сінгапур з чудовими спогадами. Буду сумувати за цим прекрасним містом, фанатами і турніром", – написала Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна здобула перемогу у драматичному фінальному поєдинку Підсумкового турніру WTA у бою проти американської тенісистки Слоан Стівенс.

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