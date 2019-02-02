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      Як українка стала другою мамою для легендарного боксера Майка Тайсона: зворушлива історія

      Зроблено в Україні 359 Читать новость на русском

      Українка Камілла Евалд стала другою мамою для відомого боксера, наймолодшого чемпіона світу Майка Тайсона. Вона була поруч з ним у найскладніші часи його життя, завжди захищала та підтримувала.

      "Ви ставитесь до нього так, наче він машина, а не людина з душею", – відповідала вона на цькування преси.

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      Що відомо про Каміллу Евалд? Камілла була донькою емігрантів із Галичини – Гната і Насті Еващук (пізніше родина змінила прізвище на Евалд). Сім'я мешкала в містечку Кетскіл за 160 кілометрів від Нью-Йорка. Згодом, після Другої світової війни Камілла познайомилася зі знаним тренером у Нью-Йорку – італійцем Касом Д'Амато, який зі звичайних хлопців з вулиці робив професійних боксерів.

      Українка Камілла Евалд стала прийомною мамою боксера Майка Тайсона
      Українка Камілла Евалд стала прийомною мамою боксера Майка Тайсона

      Коли Кас переїхав до Камілли, він відкрив на горищі поліцейського відділку тренажерний зал, а найздібніших учнів поселяв просто в її домі.

      Як Камілла Евалд стала другою мамою Майка Тайсона? Одного дня до тренера Каса Д'Амато привели 13-річного хлопця, який навчався у школі для неповнолітніх злочинців і за бійки часто відсиджувався у карцері. Це був Майк Тайсон. Його поставили у спаринг і після трьох раундів Кас зупинив бій.

      "Якщо будеш мене слухатись, зроблю тебе наймолодшим чемпіоном у суперважкій категорії", – сказав він Майку. А Каміллі ввечері повідомив – "На цього хлопця я чекав усе життя".

      Якщо Кас муштрував хлопців у залі, то Камілла тримала дисципліну вдома. За кожним були закріплені обов’язки. Наприклад, Майк виносив сміття. До такого режиму не звик, тож за перший рік тричі тікав із дому. Коли йому виповнилося 15 років, Кас та Каміла вирішили всиновити його. Батько Майка давно покинув сім’ю, а мама не дуже переймалася сином, тож була не проти.

      Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу
      Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу

      Каміла навчала підлітків манерам за столом, показувала, як готувати їсти, прати речі, іноді навіть вчила писати й читати. Камілла огортала хлопців любов’ю і турботою – пекла для тих торти, вислуховувала їхні переживання, а Майку допомогла змайструвати клітки для голубів, адже хлопець весь вільний час проводив із птахами.

      Коли рідна мама Майка померла, хлопчина запитав, чи тепер Камілла буде його мамою і чи може він її так називати. Вона відповіла "Так, Майку". І з того часу стала його мамою.

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      Кас не дожив рік, аби побачити, як його прийомний син у 20 років підносить над головою пояс чемпіона світу, будучи наймолодшим у цьому статусі за всю історію. Камілла пройшла з ним найважчі для боксера часи – розлучення, судовий позов щодо зґвалтування, ув’язнення, приписування маніакально-депресивного стану.

      Камілла Евалд та Майк Тайсон
      Камілла Евалд та Майк Тайсон

      Що б не довелося пережити, у її домі на Майка завжди чекала його кімната. Він часто приїздив просто посеред ночі, щоб поговорити або побути в місці, де його по-справжньому люблять.

      Мені дуже пощастило, що вона благословила мене своєю любов’ю і турбувалась про мене більшу частину мого життя. Я страшенно сумуватиму за нею,
      – сказав розчулений Майк, коли Камілла Евалд померла.

      Хто такий Майк Тайсон? Майкл Джеральд Тайсон (Mike Tyson) – американський професійний боксер. Він народився 30 червня 1966 у Нью-Йорк, США. Майк Тайсон був абсолютним чемпіоном у важкій вазі і наймолодшим боксером, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA і IBF. Протягом всієї боксерської кар'єри Тайсон вирізнявся жорстоким, наганяючим страх, боксерським стилем і такою ж поведінкою, як на рингу так і за його межами. Він досі вважається одним з найкращих боксерів-важковаговиків усіх часів. Майк Тайсон має ще такі прізвиська: "Залізний Майк" і "Найкрутіший чоловік на планеті".

      Теги: Новини України Спорт Новини США Бокс Зроблено в Україні Історія
      Джерело: 24 канал
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