Як в Україні вшановують 34 річницю Чорнобильської трагедії під час карантину

В Україні 26 квітня вшановують роковини Чорнобильської трагедії. 34 роки тому сталася жахлива техногенна катастрофа людства, четвертий енергоблок ЧАЕС вибухнув під час випробувань. Тоді у ліквідації аварії взяли участь понад 600 тисяч людей, а точна кількість постраждалих від трагедії невідома і досі.

Через епідемію коронавірусу та карантинні заходи 34 роковини Чорнобильської трагедії вшановують за мінімальної участі людей.

Важливо Небачена трагедія планетарного масштабу, – Зеленський про аварію на Чорнобильській АЕС

Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, пише Офіс Президента у телеграмі.

Зеленський огляне місце пожежі в Чорнобильській зоні. Президент зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі у зоні відчуження, та вручить державні нагороди,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.



Президент вшановує пам'ять ліквідаторів / Фото Офісу Призедента

Водночас спікер парламенту Дмитро Разумков та перший віцеспікер Руслан Стефанчук вшанували пам'ять ліквідаторів покладанням квітів.



Спікер парламенту та перший віцеспікер вшанували пам'ять ліквідаторів / Фото Офісу Президента



Дмитро Разумков покладає квіти / Фото Офісу Президента



Покладання квітів / Фото Офісу Президента

Київ

Мешканці міста Славутич, що на Київщині, вшанували загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, запаливши свічки на вікнах. На центральній площі було малолюдно, пише Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" у фейсбуці.

Представники молодіжного активу Чорнобильської АЕС біля меморіалу ліквідаторам наслідків аварії традиційно несли почесну варту. Профспілкові лідери станції вшанували пам'ять ліквідаторів живими квітами.

Вшанування пам'яті ліквідаторів у Славутичі / Фото ДСП "Чорнобильська АЕС"

Львів

Львів'яни вшановують пам'ять ліквідаторів біля пам'ятника Героям та жертвам Чорнобиля. Поклав квіти й голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Висловлюю глибоку вдячність мужнім учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і шануємо тих, хто був евакуйований та відселений з забруднених територій,

– сказав Козицький.

Він також закликав відвідати громадський музей "Чорнобиль – пам'ять Львівщини" після завершення карантину.



Вшанування пам'яті ліквідаторів у Львові / Фото Львівської ОДА

​Цікаво Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році у фотографіях

Суми

У Сумах також скасували масові заходи із вшанування жертв Чорнобильської трагедії через карантин. Очільник Сумської ОДА Роман Грищенко, міський голова Олександр Лисенко та голова обласної ради Володимир Токар поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам аварії на Чорнобильській АЕС.

У цей день люди, які врятували не лише Україну, а й увесь світ від згубного впливу радіації, не мають бути забутими. Сумщина в неоплатному боргу перед чорнобильцями,

– сказав Гришенко.



У Сумах також скасували масові заходи / Фото Сумської ОДА



Покладання квіт до пам'ятного знаку жертвам аварії на Чорнобильській АЕС / Фото Сумської ОДА

Волинь

На Волині через карантин "вшанувальних" заходів не проводитимуть, зазначив заступник голови Волинської обласної спілки "Чорнобиль" Ростислав Кухтей, передає "Суспільне"

Хто-хто, а ліквідатори аварії на ЧАЕС, власним здоров'ям знають ціну заходів, яких треба дотримуватись для того, щоб було менше постраждалих і зараз. На Меморіалі у нас буде не більше 5 – 6 людей. Щоби не було великого скупчення людей, паралельно вертолітники підуть до меморіальної дошки Грищенку, пару чоловік підуть до фотостенду і двоє ліквідаторів поставлять свічки у Соборі за живих і тих, яких не має з нами,

– зазначив Кухтей.

Головне про Чорнобильську трагедію

34 роки у Чорнобилі під час випробувань вибухнув четвертий енергоблок . Тоді у ліквідації аварії взяли участь понад 600 тисяч людей, а точна кількість постраждалих від трагедії невідома і досі.

. Тоді у ліквідації аварії взяли участь понад 600 тисяч людей, а точна кількість постраждалих від трагедії невідома і досі. Перші ліквідатори не мали спеціального захисного одягу , тому отримали смертельну дозу радіації. Деякі з них померли від опромінення.

, тому отримали смертельну дозу радіації. Деякі з них Внаслідок вибуху на ЧАЕС утворилася величезна радіоактивна хмара , яка поширилася далеко за межі України.

, яка поширилася далеко за межі України. Людей почали евакуйовувати із зони зараження лише через добу після аварії. Радянська влада замовчувала справжню причину і наслідки трагедії.

і наслідки трагедії. Загалом із зони навколо станції виїхало майже чверть мільйона людей. Десятки населених пунктів назавжди зникли з карти України.

Десятки населених пунктів назавжди зникли з карти України. Навколо зруйнованої ЧАЕС утворилася мертва зона. Там живуть лише дикі тварини та поодинокі самосели.

Чорнобильська катастрофа – одна з найбільших катастроф людства: дивіться відео

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Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу