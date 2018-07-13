Як виглядає розкішний особняк Кендалл Дженнер в Уест-Голлівуді: фото

22-річна супермодель Кендалл Дженнер та її бойфренд, баскетболіст Бен Сіммонса орендували особняк в Уест-Голлівуді, вартістю 25 тисяч доларів на місяць.

Будинок, загальною площею 370 квадратних метрів, був побудований в 2013 році. Про це пише видання Harper's Bazaar.

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На території особняка є затишний дворик з терасою і басейном. Всередині будинку – спа-зона, вітальня з баром і кухня з професійним інноваційним обладнанням.

Зазначається, що оренда спільного особняка стала наступним етапом у стосунках Кендалл Дженнер і Бена Сіммонса.



Особняк Кендалл Дженнер і Бена Сіммонса в Уест-Голлівуді / Trulia