Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти

Президент поки не підписав закон № 1008, який нещодавно був проголосований у парламенті та дає старт судовій реформі Зеленського. Але усім зрозуміло, що скоро буде сформовано нову Вищу кваліфкомісію суддів, а от Вища рада правосуддя залишиться у старому складі і отримає нові повноваження.

Закон передбачає лише можливість перевірки кожного члена цієї ради. Тому зараз важливо прискіпливо проаналізувати діяльність Вищої ради правосуддя та зафіксувати усі факти недоброчесних та сумнівних дії її членів.

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Зазначимо, що Вища рада правосуддя (ВРП) призначає та звільняє усіх суддів. Але якщо йдеться про конкурси, новопризначених суддів чи оцінювання діючих суддів, то їх попередній відбір робить Вища кваліфікаційна комісія. Тобто відповідальність за результат більше лежить на Комісії.



Засідання Вищої ради правосуддя

Якщо ж суддя вчинив порушення, то скаргу на нього може розглядати лише Вища рада правосуддя і лише ВРП вирішує, чи карати суддю за це. Громадяни активно скаржаться на суддів, що не дивно, враховуючи стан правосуддя в Україні. За даними голови ВРП, з 2017 року надійшло понад 45 тисяч скарг на суддів.

Як ВРП розглядає скарги на суддів

У 2018 році ВРП вирішила звільнити за порушення лише 39 суддів. Дуже небагато, враховуючи кількість скарг. І це зовсім не дивно, враховуючи те, як розглядаються ці скарги.

Наведу декілька прикладів з дуже цікавими суддями.

За даними поліції, у січні 2019 суддя Одеського апеляційного адмінсуду Дмитро Запорожан на Mercedes ML250 в'їхав у припаркований автомобіль. Після цього він спокійно залишив місце події. Все було зафіксовано на відеокамери, проте жодної відповідальності за це суддя не поніс і збитки не компенсував.

Коли ж поліцейські намагались оформити протокол на Запорожана, то між ними відбувся ось такий діалог: "Можу собі дозволяти вести себе так. Так, для вас я цар та бог", – казав він патрульним.

Дивіться відео: як Запорожан розмовляє з патрульним

У вересні 2018 року успішно він пройшов перевірку Вищої кваліфікаційної комісії та визнаний доброчесним. У Комісії не виникло жодних питань до декларації Запорожана, відповідно до якої у нього немає ні квартири, ні машини.

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Живе він, начебто, у орендованій, навіть, не квартирі, а кімнаті площею 13 квадратних метрів. До речі, елітного мерседеса, на якому він вчинив ДТП, у декларації теж немає. А ще він є сином сумнозвісного та впливового ексректора Одеського медичного університету Валерія Запорожана, якого Сергій Ківалов називає своїм другом.

Відео, де суддя Запорожан, який відчув себе Богом і прямим текстом посилає полісменів, мало ефект інформаційної бомби. Голова Ради суддів висловив обурення поведінкою колеги, а у суді, де працює Запорожан, навіть публічно вибачились.

Дивіться відео: як Запорожан на авто в'їхав у припаркований автомобіль

Але це все лірика. За таку поведінку суддя однозначно має ганебно вилетіти зі свого крісла. І це може зробити лише один орган – Вища рада правосуддя. Я подав таку скаргу і її з 20 серпня розглядає член ВРП Олексій Маловацький.

Тут важливо відзначити, що відповідно, до реформи Зеленського ВРП має розглянути дисциплінарну скаргу на суддю протягом 60-ти днів з моменту її подачі. Тут минуло вже понад 75 днів. І незважаючи, на брутальне порушення і суспільний резонанс ВРП не те, що не звільнила Запорожана, але навіть не відкрила дисциплінарне провадження.

Та й, навіть, якщо провадження відкриють, то Запорожан цілком може розраховувати на збереження посади. Адже ВРП вже розглядала схожу справу. Тоді поліцейські спіймали п’яними за кермом голову Окружного адмінсуду Одеси Глуханчука та його друга. Вони обидва ледве тримались на ногах, прямо посилали і обзивали поліцейських.

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Так от, за це ВРП дійсно покарала Глуханчука. Суворо так покарала – відсторонила від роботи на 6 місяців та відправила у Школу суддів повчитись. Тобто фактично відправила суддю у довготривалу відпустку за бюджетний рахунок.

У ВРП лежать мінімум три скарги на ще одного відомого на усю країну персонажа – голову Октябрського суду Полтави Олександра Струкова. Він відомий за системне переслідування судді Лариси Гольник. За це його навіть покарали – оголосили сувору догану.



Суддя Олександр Струков

Але ж Струков переслідує Гольник не лише через неприязнь. Просто Гольник не дає Струкову, як казав один відомий суддя, "чудити". Але Струков все одно чудить. Ми виявили факти грубого порушення законодавства і навіть ймовірного втручання у авторозподіл справ цілим рядом суддів Октябрського суду.

Ми подали скаргу, яка з січня просто лежить у члена ВРП Артеменка без будь-якого руху. У іншій скарзі йдеться про те, як Струков допомагає уникнути покарання водіям, яких спіймано п’яними за кермом.

Усім відомо, що ці справи з найвищим корупційним ризиком, бо передбачають серйозні покарання, які легко уникнути простим затягуванням справи. Достатньо почекати 3 місяці з моменту складання протоколу і все. У Октябрському суді ці справи розглядають лише двоє – Струков і його заступниця Андрієнко. І заробляють.. ой, розглядають дуже непогано.

У 2017 році Струков звільнив від покарання за строками 68 п’яниць за кермом, у 2018 – 48, а за пів року 2019 – 29 водіїв. У ДТП на дорогах гине більше, ніж на війні і кожен, хто сідає п’яним за кермо є потенційним вбивцею. Струков лише за два роки відпустив 137 таких потенційних вбивць. Але це мало хвилює членкиню ВРП Ларису Швецову, яка не спішить розглядати скаргу на Струкова.

А про те, що Струков відчуває свою повну безкарність, свідчить ще одна справа. Його заступниця Андрієнко вчинила ДТП з ушкодженням іншого авто. Поліція склала на неї протокол і надіслала до суду, де вона працює.

І вгадайте, хто його розглядав? Правильно, Струков. Він навіть покарав свою заступницю. Теж строго – усним зауваженням. Але суть навіть не у легкому покаранні, а у тому, що закон прямо забороняє розглядати будь-яку справу щодо судді у суді, де він працює. І це зрозуміло, бо це очевидний конфлікт інтересів.

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Але Струкову закон явно не указ. І лише ВРП може нагадати, що закон таки треба виконувати. До закінчення строку притягнення до відповідальності залишилось зовсім небагато. А відома недоброчесна членкиня ВРП Лариса Іванова, у якої на розгляді ця скарга явно не спішить. Очевидно чекає закінчення строку, щоб спокійно закрити справу.

До речі, як і у випадках з п’яними за кермом, ВРП часто використовує цю тактику – дочекатись закінчення строків, щоб суддя, який допустив очевидне порушення спокійно уник відповідальності.

У такий нехитрий спосіб справи були закриті щодо більшості суддів Майдану. Наприклад, щодо відомого судді Аблова. Так роблять і тепер. Навіть після прийняття закону, який зобов’язує ВРП максимально пришвидшити розгляд справи.



Євген Аблов

Суддя Верховного Суду Ольга Ступак очевидно збрехала у своїх деклараціях за 2015 та 2016 роки. Вона забула, що жила не у квартирі, а у великому будинку під Києвом. А ще, що у її чоловіка на рахунку лише в одному банку було понад 6 000 дол та 7 000 євро. Я розумію, що для судді це копійки, але відповідно до закону це однозначне порушення.

Ну і на конкурсі до Верховного Суду Ольга Ступак категорично і однозначно стверджувала, що не писала заяви про виведення отриманої від суду квартири з числа службових. Але ось вона, ця заява.

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За брехню на співбесіді теж є відповідальність. Тільки от скарги на Ступак ВРП уже 1,5 роки ніяк не розгляне. Зараз вона відкладена подалі членом ВРП Ігорем Артеменком. Строки по брехні у декларації за 2015 рік вже минули, скоро і інші минуть. От тоді можна буде і провадження відкривати, щоб одразу закрити.

Так зробили по ще одній забудькуватій і недоброчесній судді з Верховного Суду Валентині Сімоненко. У 2016 році вона не задекларувала одразу декілька підприємств свого чоловіка.

Скарга лежала у члена ВРП Маловацького доти, поки строки майже не закінчились. Лише тоді справу таки відкрили, щоб незабаром закрити без будь-якого покарання для судді Верховного Суду. Усі ці факти мають стати підставою для звільнення уже членів ВРП, які так очевидно затягують справи і покривають порушників у мантіях.

Цим займатиметься Комісія з питань доброчесності, яка має бути сформована відповідно до закону Зеленського. Але як воно буде побачимо після підписання закону.