Як живе в Лондоні екс-голова НБУ Гонтарева

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева з 1 жовтня проживає в Лондоні і працює в Інституті міжнародних відносин школи економіки. Щодо помешкання, то Гонтарева розповіла, що орендує невелику двокімнатну квартиру разом із сином, який навчається у британській столиці.

Про це стало відомо з інтерв’ю екс-голови НБУ виданню "Новое Время".

"І як же мені було смішно, коли абсолютно божевільний Валентин Наливайченко розповідав по телебаченню в той день, коли ми знімали квартиру з моїм сином, що нібито Гонтарева купила в Лондоні будинок за 23 мільйони фунтів", – розповіла екс-очільниця НБУ.

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Гонтарева також поскаржилась на "колосальну бюрократію" в Лондоні.

Наприклад, процес зняття квартири, здавалося б, автоматизований. Брокера ти бачиш наживо, але документи здебільшого підписуєш через інтернет. Але кількість документів, перевірок та іншого – це більше, ніж ви можете собі уявити,

– розповіла колишня українська посадовиця.

Нагадаємо, Валерія Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ 10 квітня 2017 року. Проте парламент звільнив Гонтареву з посади голови НБУ майже через рік після того, як вона оголосила про відставку, а саме 15 березня 2018 року.



Після звільнення Гонтаревої очільником НБУ став Яків Смолій.



У вересні 2018 року стало відомо, що Гонтарева стала головою наглядової ради компанії "Медікіт" – онлайн-майданчика, що сполучатиме пацієнтів та лікарів. Окрім того, Гонтарева стала співробітницею Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки.