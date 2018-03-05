Як зірки готувалися до Оскара 2018: яскраві фото з Instagram
90-та церемонія вручення премії Оскар відбулася у Лос-Анджелесі у ніч на 5 березня (за київським часом). Зірки ретельно готувалися до головної кіноподії, аби усіх вразити на червоній доріжці.
Ми зібрали промовисті фото з Instagram голлівудських знаменитостей, які показали свою підготовку до Оскара 2018.
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Зірка фільму "Диво-жінка" Галь Гадот позувала на червоній доріжці в блискучому плаття від Givenchy. І показала, як готувалась до церемонії.
Актриса Люпіта Ніонго під час вибору образу для світських виходів завжди радиться зі своїм стилістом Мікаелою Ерлангер. На червоній доріжці Люпіта позувала у сукні Versace, туфлях Alexandre Birman та прикрасах Niwaka.
На ювілейній премії 80-річна Джейн Фонда з'явилася у розкішній білосніжній сукні Balmain, яка підкреслила розкішну фігуру зірки.
Легендарна 72-річна Хелен Міррен для свого виходу обрала синю сукню Reem Acra. Аристократичний образ Хелен підкреслив макіяж та чудова укладання.
На премію Оскар-2018 прийшла і Сальма Хайек, яку супроводжував чоловік Франсуа-Анрі Піно.
Лук зірки був досить неординарним: вона обрала блискучу лілову сукню Gucci, прикраси Harry Winston та клатч сріблястого кольору.
Актриса Віола Девіс минулого року отримала перемогу у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за свою роботу у фільмі Паркани. Для Оскара 2018 зірка обрала блискучу рожеву сукню.
Октавія Спенсер, яка знялася у фільмі "Форма води", цього року була номінована на нагороду в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Октавія на церемонії прийшла у розкішній пишній сукні, а у соцмережах показала підготовку до червоної доріжки.