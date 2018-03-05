Як зірки готувалися до Оскара 2018: яскраві фото з Instagram

90-та церемонія вручення премії Оскар відбулася у Лос-Анджелесі у ніч на 5 березня (за київським часом). Зірки ретельно готувалися до головної кіноподії, аби усіх вразити на червоній доріжці.

Ми зібрали промовисті фото з Instagram голлівудських знаменитостей, які показали свою підготовку до Оскара 2018.

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Зірка фільму "Диво-жінка" Галь Гадот позувала на червоній доріжці в блискучому плаття від Givenchy. І показала, як готувалась до церемонії.

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot) 4 Бер 2018 р. о 5:08 PST

Актриса Люпіта Ніонго під час вибору образу для світських виходів завжди радиться зі своїм стилістом Мікаелою Ерлангер. На червоній доріжці Люпіта позувала у сукні Versace, туфлях Alexandre Birman та прикрасах Niwaka.

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) 4 Бер 2018 р. о 8:57 PST

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) 4 Бер 2018 р. о 5:56 PST

На ювілейній премії 80-річна Джейн Фонда з'явилася у розкішній білосніжній сукні Balmain, яка підкреслила розкішну фігуру зірки.

Допис, поширений Jane Fonda (@janefonda) 4 Бер 2018 р. о 3:18 PST

Допис, поширений Jane Fonda (@janefondalovers) 4 Бер 2018 р. о 3:27 PST

Легендарна 72-річна Хелен Міррен для свого виходу обрала синю сукню Reem Acra. Аристократичний образ Хелен підкреслив макіяж та чудова укладання.

Допис, поширений користувачем @helenmirren 16 Лют 2018 р. о 9:11 PST

На премію Оскар-2018 прийшла і Сальма Хайек, яку супроводжував чоловік Франсуа-Анрі Піно.

Лук зірки був досить неординарним: вона обрала блискучу лілову сукню Gucci, прикраси Harry Winston та клатч сріблястого кольору.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 4 Бер 2018 р. о 9:46 PST

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 4 Бер 2018 р. о 9:41 PST

Актриса Віола Девіс минулого року отримала перемогу у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за свою роботу у фільмі Паркани. Для Оскара 2018 зірка обрала блискучу рожеву сукню.

Допис, поширений Viola Davis (@violadavis) 4 Бер 2018 р. о 4:10 PST

Допис, поширений Viola Davis (@violadavis) 4 Бер 2018 р. о 8:37 PST

Октавія Спенсер, яка знялася у фільмі "Форма води", цього року була номінована на нагороду в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Октавія на церемонії прийшла у розкішній пишній сукні, а у соцмережах показала підготовку до червоної доріжки.

Допис, поширений Octavia Spencer (@octaviaspencer) 4 Бер 2018 р. о 3:05 PST