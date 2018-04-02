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Як зірки святкували Великдень: яскраві фото

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Майлі Сайрус і Різ Уізерспун
Майлі Сайрус і Різ Уізерспун / Фото з Іnstagram

Цього року Великдень православний світ святкуватиме 8 квітня, а католики відзначали 1 квітня.

Багато знаменитостей показали святкування Великодня: хтось відзначав у сімейному колі, хтось виклав кумедне фото з великоднім кроликом.

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Пропонуємо переглянути добірку фото, як зірки святкували Великдень.

Гвітнет Пелтроу з великоднім кроликом:

Мадонна показала провокативне відео:

Джастін Бібер виклав фото у кумедних окулярах і зібрав майже 4 мільйони лайків:

Пінк поділилася знімками своїх малюків:

Допис, поширений P!NK (@pink)

Допис, поширений P!NK (@pink)

Сара Джесіка Паркер продемонструвала процес виготовлення писанок:

Ніколь Кідман виклала фото у незвичному головному уборі:

Майлі Сайрус поділилася звабливою фотосесією:

Різ Уізерспун з великоднім кошиком:

Happy #Easter every bunny!

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Роберт Дауні-молодший звернув увагу на те, що свято співпало з Днем сміху:

When Easter and April Fool's Day fall on the same day... #HappyEaster #HappyPassover

Допис, поширений Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr)

Дакота Фаннінг сама стала великоднім кроликом:

Теги: LifeStyle Великодні свята Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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