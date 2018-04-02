Як зірки святкували Великдень: яскраві фото
Цього року Великдень православний світ святкуватиме 8 квітня, а католики відзначали 1 квітня.
Багато знаменитостей показали святкування Великодня: хтось відзначав у сімейному колі, хтось виклав кумедне фото з великоднім кроликом.
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Пропонуємо переглянути добірку фото, як зірки святкували Великдень.
Гвітнет Пелтроу з великоднім кроликом:
Мадонна показала провокативне відео:
Джастін Бібер виклав фото у кумедних окулярах і зібрав майже 4 мільйони лайків:
Пінк поділилася знімками своїх малюків:
Сара Джесіка Паркер продемонструвала процес виготовлення писанок:
Ніколь Кідман виклала фото у незвичному головному уборі:
Майлі Сайрус поділилася звабливою фотосесією:
Різ Уізерспун з великоднім кошиком:
Роберт Дауні-молодший звернув увагу на те, що свято співпало з Днем сміху:
Дакота Фаннінг сама стала великоднім кроликом: