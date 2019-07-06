Як змінилася Верховна Рада за останні 5 років

Упродовж останніх 5 років будівля Верховної Ради зазнала деяких змін. Зокрема, її було трохи осучаснено з технічної точки зору. Також тут створили музей українського парламентаризму та незабаром планують відкрити освітній центр. Усе це впливає й на відвідувачів, яких за цей час назбиралося понад 100 тисяч, а взяли вони участь у більш ніж 3 тисячах екскурсій.

Як підкреслив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час прес-конференції, у будівлі українського парламенту постійно проходять екскурсії для усіх охочих, однак відвідують їх здебільшого діти.

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За його словами, за останні 5 років було проведено 3 тисячі 300 таких екскурсій і у них взяли участь 110 тисяч відвідувачів. Крім того, у кулуарах Ради було проведено 325 виставок і експозицій.

Голова парламенту додає, що за ці роки приділили увагу сучасному технічному забезпеченню парламенту, зокрема було "капітально та якісно" відремонтовано скляний купол над сесійною залою та з парламенту "прибрали залишки більшовицької символіки". Також у парламенті було створено музей українського парламентаризму.

Водночас Парубій розповів, що за кілька тижнів у Раді буде відкрито освітній центр.

"Щоб діти могли не тільки бачити кулуари Верховної Ради України, а й слухати лекції та розповіді у спеціально обладнаному освітньому центрі, як це є в багатьох європейських парламентах", – пояснив він.

Екскурсії проводять не лише в українському парламенті. До прикладу, нещодавно перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Трофімов зауважив, що команда Володимира Зеленського хоче почати водити екскурсії в Офіс Президента, "щоб люди могли приходити та вітатися з очільником держави".

У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване,

– зазначив він.

За деякий час одна з таких екскурсій відбулася, і проводив її президент, щоправда зроблено це було лише для журналістів.