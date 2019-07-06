08:03
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, 5 липня
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, 5 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Як змінилася Верховна Рада за останні 5 років

      44 Читать новость на русском
      Туризм у Верховній Раді: яких змін зазнала будівля українського парламенту
      Туризм у Верховній Раді: яких змін зазнала будівля українського парламенту / Фото з відкритих джерел

      Упродовж останніх 5 років будівля Верховної Ради зазнала деяких змін. Зокрема, її було трохи осучаснено з технічної точки зору. Також тут створили музей українського парламентаризму та незабаром планують відкрити освітній центр. Усе це впливає й на відвідувачів, яких за цей час назбиралося понад 100 тисяч, а взяли вони участь у більш ніж 3 тисячах екскурсій.

      Як підкреслив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час прес-конференції, у будівлі українського парламенту постійно проходять екскурсії для усіх охочих, однак відвідують їх здебільшого діти.

      Що ще говорив спікер? Прощальна прес-конференція Парубія: чим запам'ятався чинний парламент

      За його словами, за останні 5 років було проведено 3 тисячі 300 таких екскурсій і у них взяли участь 110 тисяч відвідувачів. Крім того, у кулуарах Ради було проведено 325 виставок і експозицій.

      Голова парламенту додає, що за ці роки приділили увагу сучасному технічному забезпеченню парламенту, зокрема було "капітально та якісно" відремонтовано скляний купол над сесійною залою та з парламенту "прибрали залишки більшовицької символіки". Також у парламенті було створено музей українського парламентаризму.

      Водночас Парубій розповів, що за кілька тижнів у Раді буде відкрито освітній центр.

      "Щоб діти могли не тільки бачити кулуари Верховної Ради України, а й слухати лекції та розповіді у спеціально обладнаному освітньому центрі, як це є в багатьох європейських парламентах", – пояснив він.

      Екскурсії проводять не лише в українському парламенті. До прикладу, нещодавно перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Трофімов зауважив, що команда Володимира Зеленського хоче почати водити екскурсії в Офіс Президента, "щоб люди могли приходити та вітатися з очільником держави".

      У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване,
      – зазначив він.

      За деякий час одна з таких екскурсій відбулася, і проводив її президент, щоправда зроблено це було лише для журналістів.

      blog_ava
      12 українців затримали у Польщі на нелегальній фабриці цигарок
      сьогодні
      606
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 липня: новий голова Донеччини, 5 років звільнення Слов’янська і Краматорська
      5 липня , 22:24 Головні новини 5 липня: новий голова Донеччини, 5 років звільнення Слов’янська і Краматорська
      1574
      Портрет типичного путиниста
      5 липня , 22:00 Портрет типичного путиниста
      Максим Мирович 844
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      990
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      5 липня , 20:01 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 1866
      Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      5 липня , 19:05 Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      Яніна Ткачук 665
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук