Як зміняться субсидії у 2020 році: пояснення заступника міністра

Перевірка отримувачів субсидій здійснюється постійно. На 2020 рік у Держбюджет закладено стільки ж грошей на субсидії, як і в 2019-му.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

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В квітні-травні 2019 року проведений аналіз реальної потреби українців у субсидіях. При 4 мільйонах одержувачів сума становить трохи більше 47 мільярдів гривень. Стільки ж закладено на 2020 рік. Тому кардинальних змін не буде. Тому що є тенденція збільшення доходів громадян. На субсидії всім вистачить,

– наголосив Музиченко.

Водночас, за його словами, у 2020 році планується збільшити відсоток обов’язкового платежу. Зараз сім’ї, в яких два прожиткових мінімуму, сплачують 15% комунального платежу. Але система субсидій сконцентрована на тих, у кого менший дохід. Минулого опалювального сезону оплата комуналки переважно становила 9,8%.

Що таке субсидія? Це цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

З травня 2020 року буде змінено відсоток оплати комуналки для тих, хто має субсидію. Якщо платили 8%, то стане 10%. Домогосподарствам, які мали вищий дохід, – 6-8 тисяч на особу, збільшать відсоток з 15% до 20%. Але критично платежі не збільшаться. Програма субсидій має на меті забезпечити підтримку тих, хто реально цього потребує. Зміни сфокусовані на те, щоб посилити адресність,

– зазначає чиновник.

Заступник міністра додав: орган соціального захисту постійно перевіряє розмір доходів, перелік послуг, тарифи тощо. Хоча, розповідає Музиченко, були ситуації, коли сім’я – чоловік і дружина – намагалися отримати дві субсидії на дві різні квартири. Зараз це ліквідовано. Посилили перевірку інформації про доходи з Пенсійного фонду і фіскальної служби.

Що передбачає законопроєкт про верифікацію пільг?

Під перевірку мають потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

Автор законопроєкту, голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев пояснював: якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також неправильно, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планувалося перевіряти. Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги. Наразі текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.



Правила щодо субсидій / Інфографіка 24 каналу