Як знищити комарів за допомогою смартфону: китайські розробники створили унікальний додаток

Науковці з Хефейського інституту інтелектуальних машин академії наук Китаю розробили додаток для смартфонів, який здатний розпізнати більше 50 видів цих комах.

Додаток вже пройшов тестування, до того ж успішно, йдеться на сайті "Главком".

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За словами одного з учасників цього дослідницького проекту Се Ченцзюня, зараз головні проблеми в сільському господарстві Китаю полягають в надмірному використанні пестицидів, неефективному моніторингу шкідників і недостатньому застосуванні землеробських технологій.

Він зазначив, що новий додаток було розроблено із застосуванням технологій штучного інтелекту і бази даних, в якій містяться 1 мільйон зображень шкідників.

Користувачам буде достатньо сфотографувати на смартфон комаху і завантажити знімок в додаток, який потім зможе провести порівняння з наявними в його базі даних шкідниками, визначити вид знятої комахи і дати поради про те, які пестициди потрібно вибрати, – йдеться в повідомленні.

"Нова розробка покликана надати сильну підтримку країні в досягненні мети скорочення зростання використання пестицидів до 2020 року", – розповів Се Ченцзюнь. Відомо, що його інститут буде працювати разом з експертами з академії сільськогосподарських наук над тим, щоб підвищити здатність додатка до розпізнавання ще більшого числа видів шкідників сільськогосподарських культур – від пшениці, кукурудзи, сої до ріпаку і фруктових дерев.

Нагадаємо, мережа супермаркетів Hema запустила в Китаї функцію, яка допомагає покупцям визначити якість продуктів на полицях магазинів. Зокрема, клієнт може дізнатись інформацію про ліцензію постачальника, сертифікати безпеки тощо.