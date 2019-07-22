Як зробити балкон улюбленим місцем відпочинку вдома

Літо – час відпусток. Але щоб відпочити і перезавантажитись, не обов'язково їхати на море чи далеко за кордон. Зону релаксу можна легко облаштувати у власній квартирі.

Місцем сили не обов'язково мусить бути окрема кімната, ним з легкістю може стати балкон.

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Нерухомість 24 зібрала кілька простих порад, як перетворити балкон на улюблене місце відпочинку вдома.

1. Розхламлення

Щоб мати змогу перетворити балкон на лаунж-зону, робочий кабінет чи місце для вечірнього релаксу, він не обов'язково має бути великих розмірів – перш, за все його достатньо не захаращувати.

Якщо дотепер ви зберігали сезонні речі на балконі, саме час перемістити їх у комору чи орендувати для них спеціальні бокси.



Балкон з легкістю можна перетворити в улюблену зону для відпочинку

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2. Щоб було зручно посидіти

Аби вам хотілось проводити більше часу на балконі, продумайте там місце, де можна було б посидіти. Це можуть бути дерев'яні лавки, плетені крісла, стільці, пуфи або крісла-мішки, в яких легко "втонути".

Обдумайте не лише практичність цих меблів, а й їхнє функціональне призначення. Чи ви хочете проводити на стільці за столом з чашкою кави чи чаю в руках, чи читати в кріслі-гойдалці або розслабитись і подрімати у безформному кріслі-мішку.

3. Фунціональні меблі

Коли площа балкону дозволяє розмістити на ньому не лише крісло, але й невеликий столик чи комод, варто подбати про те, щоб ці меблі були багатофункціональними.

Наприклад, стіл-тумба може мати приховане під стільницею місце для зберігання. Уявіть тільки, зручно всівшись на кріслі, одним спритним рухом ви дістаєте з шухляди книжку чи тарілку зі снеками.

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4. Кабінет на балконі

Для зручного і комфортного робочого місця не обов'язково виділяти цілу кімнату, йог можна облаштувати просто на балконі.

Функціональні полиці для книг, стільниця між стінами замість робочого столу і крісло – цього буде цілком достатньо для облаштування місця, де хотітиметься працювати.



На балконі можна облаштувати зручне робоче місце

5. Балкон-сад

Якими рослинами найкраще прикрасити помешкання, ми уже писали.

Якщо ви фанат зелені, власну оранжерею можете створити на балконі. Тут варто зважати на сезонність – рослини, які люблять тепло не варто вирощувати на відкритому повітрі взимку.

Вазони на балконі можна розмістити так, щоб вони не займали багато місця. Наприклад, для горщиків з квітами підійде невеликий стелаж, який можна зробити самотужки з будівельного піддону.



Стелаж для рослин на балконі можна облаштувати власними руками / Ілюстрація: 3m2.ua