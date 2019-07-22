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      Як зробити балкон улюбленим місцем відпочинку вдома

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      Як облаштувати зону релаксу на балконі
      Як облаштувати зону релаксу на балконі / unsplash.com

      Літо – час відпусток. Але щоб відпочити і перезавантажитись, не обов'язково їхати на море чи далеко за кордон. Зону релаксу можна легко облаштувати у власній квартирі.

      Місцем сили не обов'язково мусить бути окрема кімната, ним з легкістю може стати балкон.

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      Нерухомість 24 зібрала кілька простих порад, як перетворити балкон на улюблене місце відпочинку вдома.

      1. Розхламлення

      Щоб мати змогу перетворити балкон на лаунж-зону, робочий кабінет чи місце для вечірнього релаксу, він не обов'язково має бути великих розмірів – перш, за все його достатньо не захаращувати.

      Якщо дотепер ви зберігали сезонні речі на балконі, саме час перемістити їх у комору чи орендувати для них спеціальні бокси.

      балкон зона для релаксу
      Балкон з легкістю можна перетворити в улюблену зону для відпочинку

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      2. Щоб було зручно посидіти

      Аби вам хотілось проводити більше часу на балконі, продумайте там місце, де можна було б посидіти. Це можуть бути дерев'яні лавки, плетені крісла, стільці, пуфи або крісла-мішки, в яких легко "втонути".

      Обдумайте не лише практичність цих меблів, а й їхнє функціональне призначення. Чи ви хочете проводити на стільці за столом з чашкою кави чи чаю в руках, чи читати в кріслі-гойдалці або розслабитись і подрімати у безформному кріслі-мішку.

      via GIPHY

      3. Фунціональні меблі

      Коли площа балкону дозволяє розмістити на ньому не лише крісло, але й невеликий столик чи комод, варто подбати про те, щоб ці меблі були багатофункціональними.

      Наприклад, стіл-тумба може мати приховане під стільницею місце для зберігання. Уявіть тільки, зручно всівшись на кріслі, одним спритним рухом ви дістаєте з шухляди книжку чи тарілку зі снеками.

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      4. Кабінет на балконі

      Для зручного і комфортного робочого місця не обов'язково виділяти цілу кімнату, йог можна облаштувати просто на балконі.

      Функціональні полиці для книг, стільниця між стінами замість робочого столу і крісло – цього буде цілком достатньо для облаштування місця, де хотітиметься працювати.

      балкон робоча зона
      На балконі можна облаштувати зручне робоче місце

      5. Балкон-сад

      Якими рослинами найкраще прикрасити помешкання, ми уже писали.

      Якщо ви фанат зелені, власну оранжерею можете створити на балконі. Тут варто зважати на сезонність – рослини, які люблять тепло не варто вирощувати на відкритому повітрі взимку.

      Вазони на балконі можна розмістити так, щоб вони не займали багато місця. Наприклад, для горщиків з квітами підійде невеликий стелаж, який можна зробити самотужки з будівельного піддону.

      балкон стелаж вазонки рослини
      Стелаж для рослин на балконі можна облаштувати власними руками / Ілюстрація: 3m2.ua

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      Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім Поради Новини нерухомості
      Джерело: 24 Канал
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