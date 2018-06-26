Як зупинити махінації пов'язані з приватизацією підприємств

Державні підприємства занепадають. Їм потрібні інвестиції, а бюджету – кошти. Цьогоріч нових власників мають отримати понад 700 підприємств. Однак Уряд вдається до махінацій. Збирається віддати у приватні руки успішні державні підприємства.

Приклад – Турбоатом у Харкові, який виготовляє турбіни для атомних -, тепло- та гідроелектростанцій. Не лише українських, а й світових. Підприємство займає 4 місце серед турбобудівних компаній світу. Сплачує до українського бюджету понад 1 мільярд гривень в рік. Входить в ТОП-100 найбільших платників податків країни.

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Володимир Гройсман відверто обманює українців. Систематично обіцяє стратегічні підприємства, в тому числі – Турбоатом, продаватися не будуть. Уряд обіцяє одне, а робить – інше. Ось наказ Фонду держмайна: Турбоатом треба приватизувати, продаються усі 75 % державних акцій.

Турбоатом – стратегічне підприємство. Це – основний постачальник турбін для державних атомних електростанцій. Кожна друга лампа в Україні світить за рахунок електроенергії, яку генерують саме АЕС.

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Продаж Турбоатома загрожує національній безпеці України. Підприємство може опинитися в руках окупанта – Росії. Спроби вполювати це підприємство вже були. Частина акцій належить російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

Є чималий ризик того, що це підприємство може потрапити людям або росіянам напряму, або через опосередкованих осіб. Тоді буде діяти в інтересах Російської Федерації,

– наголосив народний депутат України, фракції "Об`єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

Українські обленерго скупили олігархи: Ахметов, лідери "Опоблоку" Бойко і Льовочкін, Костянтин Григоришин, брати Суркіси і російські олігархи Гінер, Бабаков, Воєводін Держава пропонує продати ще 5 обленерго. І так в держави не залишиться жодного.

Сьогодні цей сегмент контролюється в результаті абсолютно злочинної приватизації, яка відбулася ще за часів Януковича. Теперішні олігархи ще більше збільшать свою частку в цьому ринку, і ще більше будуть викручувати руки українським споживачам, тому що ніхто не буде мати на них управи,

– зазначила народний депутат України, фракції "Об`єднання "Самопоміч" Вікторія Войціцька.

Так, минулоріч монополіст Рінат Ахметов шантажував усю країну віяловими відключеннями. Щоб вдовольнити апетити олігарха, влада влаштувала аферу з формулою "Роттердам+". З кишень українців відібрали понад 25 мільярдів гривень.

"Це та олігархічна рента, яку ми платимо кожного дня, коли включаємо світло. Зараз ми не маємо права повторити тих помилок, які були зроблені", – сказала Вікторія Войціцька.

"Обєднання "Самопоміч" вимагає призупинити рішення Уряду. Парламентарі пропонують ухвалити законопроект – перелік підприємств, які приватизувати заборонено.