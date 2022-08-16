Буде спекотно: яку температуру синоптики обіцяють в Києві на День Незалежності
У Києві на День Незалежності синоптики обіцяють потужну спеку. Температура повітря може прогрітися до +34 градусів.
На дощ у середу, 24 серпня, чекати не варто. Якою буде погода у столиці на День Незалежності – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що кажуть синоптики про погоду на День Незалежності у Києві
Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла "РБК-Україні", що у столиці буде спекотно та без дощу. За попередніми розрахунками, стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +30 градусів. Водночас синоптикиня наголосила, що справджуваність прогнозів більш ніж на 5 діб дуже невисока. Зараз в Україні дуже нестійка погода, тому все ще може змінитися.
Синоптичний ресурс Gismeteo прогнозує спекотнішу погоду. Зокрема, температура повітря у Києві прогріється до +34 градусів, а вночі опуститься до +18 градусів. Увесь день небо буде сонячним та практично безхмарним.
Водночас прогноз погоди на сайті Sinoptik взагалі інший. Ресурс обіцяє доволі комфортну температуру повітря – +20...+24 градусів. Ранок та день будуть похмурими, сонце вийде з-за хмар лише ближче до вечора.
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