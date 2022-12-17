Зима набирає обертів: синоптики попередили українців про сильні морози на Миколая

У День святого Миколая, 19 грудня, в Україні пануватиме справжня зимова казка. Найхолоднішу погоду синоптики прогнозують у західних областях.

Яка буде погода на Миколая

Попри те, що повітря буде морозним, небо обіцяють сонячним. Снігу й дощу 19 грудня не буде – по всій Україні прогнозують ясне сонце.

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Найсильніші морози будуть саме у святкову ніч. Температура повітря у Волинській та Рівненській областях опуститься до -16...-14 градусів. У Львові й Тернополі буде на 2 градуси тепліше. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до -8...-6 градусів.

На Закарпатті буде тепліше. До речі, це єдина область в Україні, де 19 грудня стовпчики термометрів підіймуться вище 0 градусів. Там синоптики прогнозують -1...+1 градусів.

Сильні морози не затримаються на Заході на довго. Вже наступного дня, 20 грудня, стовпчики термометрів коливатимуться у межах 0 градусів.



Яку погоду обіцяють в Україні на Миколая / Карта Укргідрометцентру

У Києві синоптики прогнозують -12...-10 градусів вночі та -9...-7 градусів вдень. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, тому сильних поривів не буде. В інших центральних, а також східних областях морози будуть меншими.

Цікаво, що температура опуститься нижче 0 градусів навіть на Півдні України, де напередодні панувала ледь не весняна погода. На Миколая там обіцяють -3...-1 градусів вдень.