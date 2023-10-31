Дощі та похолодання: якої погоди чекати українцям у перші дні листопада

Листопад в Україні почнеться дощем. Окрім того, температура повітря знизиться.

Про це 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зазначила, що через проходження атмосферного фронту у середу майже на всій території України очікуються дощі.

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Чим дивуватиме погода в перші дні листопада

За прогнозом синоптиків, 1 листопада в Україні пройдуть помірні дощі. Окрім того, знизиться температура.

Якраз у західних і північних областях, коли там буде вплив атмосферного фронту, у денні години буде нижча температура. Зокрема, 11 – 16 градусів,

– зазначила Птуха.

Орієнтовний прогноз погоди на 1 листопада 2023 / Скриншот з Укргідрометцентру

Після того, як пройде атмосферний фронт (у середу він вже відійде у східному напрямку), 2 листопада переважатиме погода без опадів, знову поле підвищеного тиску. Вітер зміниться на північно-західний. Надійде більш прохолодна повітряна маса.

Відповідно хоч і без опадів, але температура почне знижуватися, як в денні, так і в нічні години. Десь уже так на 3 – 6 градусів нижче, у порівнянні з попередньою градацією, яку я озвучувала. Тому у другій половині тижня у нас вже починається зниження температури. Не різке, але все ж таки більш відчутне,

– підкреслила синоптикиня.

Далі, 3 – 4 листопада вночі у південній частині та північних областях, вдень у східних знову пройдуть дощі. На решті території – вже без опадів.

"4 листопада на Правобережжі можуть бути дощі, тому що надійде вже новий атмосферний фронт з Заходу, тим часом на Лівобережжі вже дощі відступлять і там переважно вже буде без опадів", – додала представниця Укргідрометцентру.