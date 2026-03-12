Другого такого не знайти: Зеленський припустив, що буде з Росією після Путіна

Український президент висловив свою думку про Росію після Путіна. Він упевнений, що війна проти України – рішення особисто Путіна.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Politico. А ще зізнався, що ненавидить Путіна.

Якою буде Росія після Путіна?

Зеленський висловив кілька цікавих думок на цю тему.

Журналіст поставив лідерові нашої держави запитання, чи вважає він, що після Путіна буде Росія, в якій ситуація для України може покращитися.

Я знаю, що багато хто не погодиться зі мною, але я думаю, що так. Я думаю, що ця війна – це Путін, і я думаю, що все залежить від його власної волі. Я впевнений, що він зосередив у своїх руках всю владу протягом десятків років, і, звичайно, я думаю, що важко контролювати таку велику країну навіть людині з досвідом, – наголосив президент.

Він упевнений, що іншого "Путіна", який би мав такі ж навички та можливості, який би так само контролював усе, росіянам знайти буде важко.

Але навряд чи новий правитель Росії дуже відрізнятиметься від Путіна за світоглядом і цінностями. Імовірно, буде хтось схожий – та водночас він "думатиме про свої внутрішні виклики".

Що буде з Путіним і що з ним зараз?