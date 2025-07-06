Альтернативи немає: які переваги Україна отримає від вступу в Євросоюз

Євроінтеграція України сповільнюється через дії окремих європейських політиків, зокрема через блокування з боку Угорщини. Водночас понад десять років тому Україна зробила чіткий вибір на користь демократичного розвитку та курсу до ЄС.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що світ почав поляризуватися. Є країни з тоталітарними режимами, а є країни з демократичним устроєм. Майбутнє кожної країни – це знаходження свого місця в цьому "біполярному" світі.

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Україна обрала демократичний вектор

Україна, починаючи з 2014 року, висловила чітку й жорстку позицію щодо руху саме в демократичному напрямку, щоб не жити в тоталітарному режимі.

Хто трошки старший – той пам'ятає, як це виглядало за часів Радянського Союзу. І, повірте, бажання повертатися туди немає жодного. Ілюзій щодо дешевої ковбаси й хліба також немає. Тому, коли ми з вами обговорюємо майбутнє України, – однозначно, наше майбутнє – це демократичне майбутнє, це рух до європейських стандартів, до європейської демократії,

– сказав Олег Пендзин.

Він додав, що "коаліції рішучих" перетворюються на "коаліцію стурбованих", але в Україні були такі самі політики упродовж усього періоду Незалежності. Усі політики більш-менш подібні й популісти. Європейські політики – такі самі.

"Те, що робить Віктор Орбан у себе в країні, те, що робить Роберт Фіцо у себе, – слухайте, хіба це не спроба замилити очі власним виборцям якимись подачками? А хіба ми цього не проходили? Хіба ми кульки з гречкою не отримували? Люди всюди однакові. Але правила і порядок гри, які сьогодні існують у Європейському Союзі, для нас набагато ближчі й привабливіші, ніж те, що є "на болотах"", – сказав Пендзин.

Важливо! В Європейському Союзі існує механізм, який може нейтралізувати дії Угорщини, що блокує процес євроінтеграції України. Йдеться про статтю 7 Договору про ЄС, яка дозволяє призупинити права держави-члена, зокрема право голосу в Раді ЄС. Цей механізм може бути застосований і проти Віктора Орбана, аби обмежити вплив Угорщини на ухвалення рішень щодо вступу України до ЄС.

Він також зазначив, що в України немає альтернативи. Україна вже побувала в своїй історії по той бік барикад. Повертатися туди знову – це буде величезна помилка для наших прийдешніх поколінь.

Нагадаємо, що Данія заявила, що чинитиме "максимальний тиск" на Угорщину, аби розблокувати процес вступу України до ЄС. Міністерка у справах Європи Марі Б’єрре наголосила, що Копенгаген готовий діяти як на політичному, так і на практичному рівні.

Серед можливих кроків – ініціатива щодо слухань за статтею 7 Договору про ЄС, яка може позбавити Угорщину права голосу через порушення принципів Євросоюзу. Водночас ухвалення такого рішення потребує підтримки всіх 26 інших країн-членів, що ускладнює процес.