Скільки російських окупантів перебуває в Україні: у ГУР розповіли, якою є загроза

Увесь літній період Росія проводила мобілізаційні заходи. У ГУР пояснили, яке угруповання їй вдалося зібрати на території України.

У Росії не припинялася прихована мобілізація, щомісяця на війну в Україну вона відправляє від 20 до 22 тисяч солдатів. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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Чи може загрожувати така кількість ворожих солдатів

Наразі Кремль утримує на окупованій території України понад 400 тисяч солдатів. Андрій Юсов зазначає, що це доволі значна кількість особового складу.

За словами розвідника, наявного в Україні окупаційного угруповання недостатньо для того, щоб повторити наступальні дії, які Росія здійснила у лютому 2022 року. Водночас, підкреслив представник ГУР, цими силами ворог цілком може проводити окремі операції на окремих ділянках фронту.

Юсов також зауважив, що на території України ворог розмістив велику кількість ворожого озброєння. Крім того, окупанти розконсервовують та відправляють на фронт застарілу техніку.

Розвідник наголосив, що "противник залишається небезпечним", усе літо він проводив мобілізаційні заходи і не планує чекати, поки українці будуть йти вперед.

У Росії все готово до відкритої мобілізації: чому її не оголошують

Підготовка до нової великої хвилі мобілізації у Росії завершилася. Списки ймовірних мобілізованих уточнили та перевели в електронний облік. Крім того, ухвалили закони, які збільшують покарання за дезертирство. Однак Кремль не оголошує відкриту мобілізацію.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, там побоюються втратити прихильність електорату на президентських виборах, які відбудуться навесні 2024 року. Крім того, нова хвиля мобілізації – потужний удар по економіці, бо призову підлягає саме працездатне населення.