Несподівана країна може розвалити російську економіку

Якщо Саудівська Аравія реалізує свої ідеї щодо збільшення видобутку нафти на світовий ринок та збиття ціни на нафту, то це призведе до розвалу російської економіки. Тоді росіяни не матимуть коштів для фінансування нинішньої війни проти України.

Також окупанти не зможуть реалізовувати усі задуми щодо свого військово-промислового комплексу. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру аналізу та стратегії, політолог Ігор Чаленко.

Читайте також Росія може дозволити собі ще кілька років фінансувати війну в Україні, – WP

"Якщо одна Саудівська Аравія реалізує свої ідеї щодо збільшення видобутку нафти на світовий ринок і збиття ціни на нафту ледь не до 50 доларів за барель марки Brent, то це і буде кінець російської економіки, яка так і лишилась абсолютно сировинною. Росіянам просто не буде чим фінансувати нинішню війну проти України, власні забаганки щодо ВПК", – пояснив він.

Хоч у Росії є країни-союзники, однак вони більше заробляють на тому стані справ, який є зараз у кремлівського режиму. Якщо Москва не буде отримувати таких коштів за нафту та газ, то суттєво знизиться підтримка навіть від найпалкіших партнерів, наприклад, у межах БРІКС.

До слова, Президент України Володимир Зеленський порівняв економіку Росії із "Титаніком". За його словами, вона почне занепадати, і цей процес буде тривалим. Водночас український лідер наголосив, що після завершення війни в Україні важливо не дати Кремлю шансу швидко відновити свою економіку. Це важливо для того, щоб уникнути нових агресивних намірів з боку росіян у майбутньому.