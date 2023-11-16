Хто б міг подумати: яка країна першою розробила дрони-камікадзе

Хто б міг подумати, що перший "літаючий мопед" був створений взагалі у Німеччині в 1980-х роках, але це саме так.

Яка доля спіткала німецькі дрони-камікадзе

Бундесвер хотів отримати дрон-камікадзе, який міг би самостійно, в режимі "вистрілив – забув" виявляти та бити по засобах протиповітряної оборони країн "Варшавського договору". При цьому він мав працювати ще в режимі приманки для засобів ППО противника.

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Бажання західнонімецьких військових мати такий безпілотник уже на той момент загалом відповідало поточному технологічному рівню та практиці використання БпЛА в повномасштабних бойових діях:

США уже в 1970-х роках використовували дрони для спроб протидії в'єтнамським ЗРК,

Ізраїль у 1982 році застосував БпЛА для розгрому сирійської ППО.

Але ідея зробити саме дрон-камікадзе замість протирадіолокаційної ракети була уже чимось новим. З погляду нашої сучасності, вся "сіль" та об'ємність в цій історії починається з того, який саме проєкт серед безлічі виграв цей конкурс Бундесверу.

Переможцем став проєкт від німецької аерокосмічної компанії Dornier (збанкрутувала у 2002 році), під практичною і водночас мелодичною назвою DAR, або ж Die Antiradar Drohne.

За фрагментарними даними у відкритому доступі, безпілотник за проєктом DAR мав стартову масу 110 кілограмів, розмах крил – 2 метри, швидкість польоту – до 250 кілометрів на годину максимум, задану тривалість польоту – до 3 годин.

Ідеологія проєкту DAR передбачала можливість масового запуску таких безпілотників, під що мали виготовляти пускові машини на 6 стартових комірок під БпЛА і транспортно-заряджальні машини (ТЗМ). Крім впізнаваної аеродинамічної форми, західнонімецький Die Antiradar Drohne також оснащувався електронікою від Texas Instruments. Тепер її дуже часто згадують вже у контексті спорядження російських "Шахедів".

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Ставити на озброєння Бундесверу DAR мали вже у 1990-х роках, але цього не відбулось, бо припинив існувати противник, проти якого створювали цю зброю. Через ту ж фрагментарність даних, подальша доля напрацювань і технологій по Die Antiradar Drohne губиться в тумані.

Утім, "колесо переродження" між західнонімецьким DAR та іранськими "Шахедами" однозначно простежити насправді складно. За великого бажання, "реінкарнацію" DAR можна побачити й у ізраїльському дроні-камікадзе IAI Harop. І навіть – у тайванському дроні-камікадзе Chien Hsiang та китайському безпілотнику-мішені TD2000 High-Speed Target Drone.