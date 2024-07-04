Це безпекова організація: які завдання покликаний вирішувати ШОС

Шанхайська організація співробітництва створювалась, в першу чергу, з метою безпеки в регіоні Центральної Азії. Ця організація не може бути військовим блоком через відсутність загрози.

ШОС бореться проти "трьох видів зла": тероризм, екстремізм та сепаратизм. Про це 24 Каналу розповіла головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, зауваживши, що лідерство в регіоні хоче отримати Китай, Росія ж втрачає свою ініціативу.

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Які завдання покликаний вирішувати ШОС

За словами Гриценко, ШОС співпрацює в сфері з боротьби з наркотрафіком. Ця організація не намагається зараз створити конкуренцію, тому що вона зараз більше займається теоретичними завданнями, ніж практичними. ШОС співпрацює на рівні міністрів юстиції, міністрів внутрішніх справ, має культурну та гуманітарну спрямованість.

Переважно ШОС – це про безпекову ситуацію в регіоні. Перетворити її на військово-політичний Альянс, на кшталт НАТО, неможливо. Будь-яка альтернатива НАТО неможлива через відсутність спільної загрози,

– пояснила головна консультантка.

Вона розповіла, що об'єднати Китай та регіональні держави проти, наприклад, США, неможливо, бо мало хто в регіоні розглядає цю країну, як військову загрозу для своїх країн.

Занепад Росії та лідерство Китаю в регіоні

Організація, за словами Гриценко, розвивалась дуже повільно, тому що Центральна Азія раніше вважалась ексклюзивною сферою впливу інтересів саме Росії. Ті країни, які були зацікавлені в цьому регіоні просували там свої інтереси не надто швидко та обережно, щоб уникнути зіткнення з країною-агресоркою. Зараз, коли російський інтерес в Центральній Азії зменшився, в регіоні утворився вакуум впливу, які інші держави намагаються заповнити.

Тут ми спостерігаємо нову велику гру 21 століття в Центральній Азії вже з іншими гравцями, зокрема і Китай, і Індія, і Саудівська Аравія, і Туреччина,

– зазначила головна консультантка.

Гриценко додала, що зараз ініціативу в ШОС хоче отримати Китай та позиціювати себе в якості лідера. Тут мовиться про мету витіснити США та інших позарегіональних гравців з цього району, включаючи військову присутність.

Сі Цзіньпін наполягає, що Євразія та Азія мають бути ексклюзивно азійськими і всі безпекові питання регіональні країни мають вирішувати без США "на чолі" з Китаєм,

– зауважила головна консультантка.

Китай вбачає свого союзника у Казахстані, який зараз зміцнює свої позиції. Тобто відбувається занепад Росії в цьому регіоні. Самі ж зустрічі ШОС зараз не призведуть до прийняття важливих рішень чи двосторонніх відносин. Вони є стандартні та дипломатичні.