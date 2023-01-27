У розвідці назвали найбільш вдалу операцію окупаційних військ за час вторгнення

Генерал Сєргєй Суровікін кілька місяців командував окупаційними військами, поки його не замінили на Валєрія Герасімова. У ГУР МО кажуть, що попередньому командувачі загарбниками вдалося провести щонайменше одну вдалу операцію.

Про це в етері національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Посадовець таким чином оцінив Суровікіна в ролі командувача окупаційними військами.

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Яка операція окупантів під командуванням Суровікіна була найуспішнішою

Андрій Юсов заявив, що найуспішнішою операцією окупаційних військ під час вторгнення за командування Сєргєя Суровікіна стала так звана "евакуація" з Херсона. Ця втеча окупантів, яку в Кремлі назвали "відступом на більш вигідні позиції для збереження життів цивільних", на відміну від втечі з Харківщини чи з Півночі (перший "жест доброї волі" навесні 2022 року) була більш організованою.

Представник ГУР МО переконаний, що якби окупанти провели побільше таких "операцій", то це б було краще дня них самих.

Якби саме такі дії Суровікін продовжував робити, то це б було найкраще рішення для окупантів,

– наголосив Юсов.

Що б там не казали окупанти, вигадуючи причини поразки на Херсонщині, реальність проста – тисячі вогневих завдань та місяці роботи наших воїнів дали такий результат. Українські захисники та захисниці завдавали удари по російських цілях на правобережжі, знищували ворожу логістику, що призвело до того, що утримувати правий берег Херсонщини ворог просто не зміг. Виправдання про "збереження життів цивільних" є жалюгідним фарсом, адже зараз росіяни щодня по кілька разів обстрілюють Херсон та інші населені пункти поблизу Дніпра, тероризуючи місцеве населення.