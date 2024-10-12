Навіть немає шансів рівнятися на Росію, – Вишебаба назвав ключову перевагу окупантів

Тема чисельної переваги Росії вже неодноразово підіймалася. Втім, найбільше вона відчувається у повітрі.

Також бракує важкої техніки, крупнокаліберних мінометів і снарядів. Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба.

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У чому найбільша перевага Росії на фронті

Українські військові продовжують стикатися з гострим дефіцитом важкої техніки та боєприпасів на фронті. Як зазначає Вишебаба, основна проблема – це тотальна перевага російської авіації, а також нестача важкої броньованої техніки, крупнокаліберних мінометів і снарядів.

Перевага ворога в повітрі просто тотальна. З цим маємо щось робити. Президент Зеленський, ви бачите, як активно питання F-16 намагається просувати. Це основний напрямок, в якому у нас наразі навіть немає шансів рівнятися на Росію. На другому місці важка, броньована техніка – гармати, танки, БМП, МТ-ЛБ, якою ми з Росією вже можемо трохи рівнятися,

– розповів військовий.

Він зазначив, що особливо це добре видно на донецькому напрямку, де вдалося спалити чималу кількість російської техніки.

"Там колона за колоною йшли і, на наше щастя, росіяни не одразу зрозуміли, що тактика колон не працює, то під Вугледаром на кожній дорозі було спалено декілька колон. І зараз ми вже можемо конкурувати з ними цією технікою", – поділився Вишебаба.

Втім, він зазначив, що Україні необхідна допомога союзників.

Україні потрібно більше крупнокаліберних мінометів

Наразі є нагальна потреба у крупнокаліберних моментах калібру 120, 80. Також, за словами Вишебаби, на фронті відчувається мінометний "голод".

"Міномети – це те, що перше зустрічає ворога, коли він іде в атаку. Мінометами найперше зупиняють штурм росіян. Росія вже багато місяців атакує, і щоб іти в атаку, першим ділом вони знаходять і знищують міномети. У нас брак мінометів. Якщо ми маємо 120-ті, 180-ті ми можемо їх "зустрічати" на відстані 5-4-3 кілометрів. А коли їх вивели з ладу, ми зустрічаємо 60-м калібром, а це вже кілометр-півтора дистанції, тобто ми змушені їх ближче підпускати. Нам потрібні снаряди крупнокаліберні, до тої ж мінометки. Мінометний голод відчувається", – пояснив військовий.